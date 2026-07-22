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Argentinski fudbaler Enco Fernandez oglasio se emotivnom porukom nakon finala Mundijala koji je njegov tim izgubio od Španije (0:1), a u kom je on u 90. minutu dobio crveni karton, posle brutalnog starta na mladog Kubarsija.

Vezista Čelsija je naglasio da rezultat nije jedino merilo uspeha, a podsetio je na sveono što je ova generacija pružila Argentini.

"Kako vreme prolazi, shvatate da postoji nešto mnogo veće od rezultata. Godinama je ova grupa predstavljala zemlju na najbolji mogući način", napisao je Fernandez i dodao:

"Učimo da takmičenje nije samo pobeđivanje, već pre svega davanje svega za dres i neodustajanje. Biti deo ove grupe i braniti ove boje sa ponosom, poniznošću i posvećenošću jeste nešto što me je uvek činilo srećnim".

Enco Fernandez, crveni karton u finalu Svetskog prvenstva Foto: Seth Wenig/AP, AP/Stephanie Scarbrough, Frank Franklin II/AP

Potom se zahvalio navijačima na podršci tokom Mundijala.

"Hvala vam što ste bili uz nas, što ste nas bezuslovno podržavali na svakoj utakmici i činili da se osećamo kao kod kuće".

Za kraj je poručio da njegov odnos prema reprezentaciji neće biti promenjen...

"Nositi dres svoje zemlje najveća je čast u mojoj karijeri. Nastaviću da dajem sve od sebe svaki put kada dobijem poziv", zaključio je Fernandez.

Kurir sport/sportske.net

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir