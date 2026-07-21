Unaj Simon je završio prvenstvo sa samo jednim primljenim golom i dobio Zlatnu rukavicu, a Bajković je istakao šta ga razlikuje od ostalih.

"Radi se o specifičnom golmanu i njegov najjači argument je izlazak van kaznenog prostora i situacije 1 na 1. Oko 20. minuta je istrčao ispred Mesija i spasao čist gol, po meni najbolji golman na Svetskom prvenstvu. Po meni je Martines najbolji golman generalno, ali je na ovom Mundijalu Simon”, nema dilemu poznati golman.