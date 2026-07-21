Nekadašnji golman Zvezde Boban Bajković prokomentarisao je finale Svetskog prvenstva između Španije i Argentine u kome je crvena furija slavila sa 1:0 nakon produžetaka.
MUNDIJAL 2026
BIVŠI GOLMAN ZVEZDE NAHVALIO CRVENU FURIJU: Španija je odučila Argentinu od fudbala
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"Španija je zasluženo uzela titulu, odučila je Argentinu od fudbala, pobedio je fudbal. Stvarno su bili mnogo bolji i zasluženo nose trofej", objasnio je Bajković.
Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia
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Unaj Simon je završio prvenstvo sa samo jednim primljenim golom i dobio Zlatnu rukavicu, a Bajković je istakao šta ga razlikuje od ostalih.
"Radi se o specifičnom golmanu i njegov najjači argument je izlazak van kaznenog prostora i situacije 1 na 1. Oko 20. minuta je istrčao ispred Mesija i spasao čist gol, po meni najbolji golman na Svetskom prvenstvu. Po meni je Martines najbolji golman generalno, ali je na ovom Mundijalu Simon”, nema dilemu poznati golman.
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