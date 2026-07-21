"Hvala ti Argentino, volim te sada i zauvek. Danas pišem sa velikom tugom u duši, jer nismo uspeli da pružimo radost koju naša zemlja toliko zaslužuje, ali sa srcem punim ponosa što smo dali sve od sebe i ponovo ostavili našu zastavu na vrhu! Hvala svima koji su bili članovi ove reprezentacije, ovoj grupi igrača koji su dali sve da predstavljaju ovaj dres, kao što su to činili do poslednje sekunde svake utakmice! Bila je čast biti deo najbolje argentinske reprezentacije u istoriji!", piše u poruci Paredes.