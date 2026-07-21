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Posebno oštar bio je legendarni novinar britanskog "Daily Mail-a", Džef Pauel, koji je u svom autorskom tekstu diskvalifikovao Lionela Mesija iz trke za najboljeg igrača svih vremena.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Pauel, koji je tokom 57 godina karijere izveštavao sa 13 planetarnih smotri, opisao je finale kao "najružnije u istoriji", a argentinske fudbalere nazvao "grubijanima".

"Zašto Lionel Mesi, nepokajani prevarant, više nije ni među pet najvećih fudbalera svih vremena i zašto će zauvek ostati obeležen kao vođa argentinskih grubijana u najružnijem finalu Svetskog prvenstva ikada", piše u surovoj analizi britanskog veterana.

Pauel se osvrnuo i na debatu o najboljem ikada, ističući da je Pele jedini istinski kralj fudbala, dok je Mesi "lažni pretendent".

"Na stadionu se nakratko pojavila fotografija istinski najvećeg fudbalera svih vremena, bez njegovog imena, pre nego što je ekipa predvođena lažnim pretendentom na taj presto oskrnavila njegovu predivnu igru. Pelea je sigurno mučila užasavajuća mogućnost da se Argentina provuče do naslova nakon penala, pošto su njeni igrači tokom utakmice više udarali Špance nego loptu", navodi Pauel.

Britanac je posebno zamerio Mesiju ulogu kapitena, istakavši da je morao da osudi divljaštvo svojih saigrača, što je on svesno prećutao.

Podsetimo, finale je završeno u potpunom haosu. Argentinci su, nemoćni na terenu, bes iskalili fizičkim nasrtajima. Leandro Paredes je davio Erika Garsiju, a potom napao i mladog Gavija. Molina je divljao uz aut-liniju, dok je najskandalozniji potez povukao pomoćni trener "Gaučosa", Roberto Ajala, koji je fizički napao Danija Olma, udarivši ga u glavu.