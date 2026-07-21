Slušaj vest

Dok su fudbaleri Španije na podijumu podizali pehar, skoro čitav tim Argentine odlučio je da demonstrira nepoštovanje. U momentu koji je svetska štampa već nazvala "slikom srama", reprezentativci Argentine su kolektivno okrenuli leđa protivnicima dok su ovi slavili titulu.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Međutim, jedan čovek je odbio da bude deo tog scenarija. Hose Lopez bio je jedini fudbaler u plavo-belom dresu koji je ostao licem okrenut ka bini, mirno posmatrajući slavlje "Crvene furije" i pokazujući neverovatan sportski duh.

Zanimljivo je da je Lopez na neki način atipičan Argentinac. Od 2022. godine nastupa u Brazilu, zemlji koja je najveći fudbalski neprijatelj Argentine, gde nosi dres Palmeirasa (plaćen Lanusu 9,5 miliona evra).

Njegov poziv u reprezentaciju od strane Lionela Skalonija bio je veliko iznenađenje za javnost, s obzirom na to da su svi smatrali da pored Mesija, Alvareza i Lautara Martineza nema mesta za još jednog napadača. Ipak, Skaloni je pogodio – upravo je Lopez bio ključni čovek u četvrtfinalu protiv Švajcarske (3:1), kada je asistirao Alvarezu za preokret.

Pogledajte ovaj momenat.

Ne propustiteFIFA WC 2026BIVŠI GOLMAN ZVEZDE NAHVALIO CRVENU FURIJU: Španija je odučila Argentinu od fudbala
3602-dado-djilas.jpg
FIFA WC 2026ŠPANSKI PILOT PREVOZIO ARGENTINCE: Kada im je preko interfona poslao poruku nastala je najluđa scena koju ćete videti
profimedia-1117408067.jpg
FIFA WC 2026NAVIJAČICA DOŽIVELA ŠOK TOKOM FINALA MUNDIJALA! Snimala je teren, a onda je odjednom lopta krenula prema njoj! Usledili su haotični trenuci
Finale Svetskog prvenstva
FIFA WC 2026"UDARIO BIH GA GLAVOM, SREĆA NJEGOVA ŠTO NISAM BIO NA TERENU!" Ibrahimović posle finala brutalno opleo po sramnom Argentincu
Zlatan Ibrahimović

00:26
Marko Arnautovic na terenu Izvor: Kurir