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Dok su fudbaleri Španije na podijumu podizali pehar, skoro čitav tim Argentine odlučio je da demonstrira nepoštovanje. U momentu koji je svetska štampa već nazvala "slikom srama", reprezentativci Argentine su kolektivno okrenuli leđa protivnicima dok su ovi slavili titulu.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Međutim, jedan čovek je odbio da bude deo tog scenarija. Hose Lopez bio je jedini fudbaler u plavo-belom dresu koji je ostao licem okrenut ka bini, mirno posmatrajući slavlje "Crvene furije" i pokazujući neverovatan sportski duh.

Zanimljivo je da je Lopez na neki način atipičan Argentinac. Od 2022. godine nastupa u Brazilu, zemlji koja je najveći fudbalski neprijatelj Argentine, gde nosi dres Palmeirasa (plaćen Lanusu 9,5 miliona evra).

Njegov poziv u reprezentaciju od strane Lionela Skalonija bio je veliko iznenađenje za javnost, s obzirom na to da su svi smatrali da pored Mesija, Alvareza i Lautara Martineza nema mesta za još jednog napadača. Ipak, Skaloni je pogodio – upravo je Lopez bio ključni čovek u četvrtfinalu protiv Švajcarske (3:1), kada je asistirao Alvarezu za preokret.

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