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Šta se dogodilo sa fudbalerima Argentine u finalu Svetskog prvenstva?

Argentina, koja je do tada bila ekipa sa puno karaktera i koja je pravila neverovatne preokrete, u porazu protiv Španije nije punih 122 minuta uspela da šutne ka golu rivala.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Ubrzo je dodatnu pažnju privukla i scena ispred svlačionice Argentine, pred izlazak na utakmicu, kada Lionel Mesi smiruje igrače rečima da "zaborave ono što se dogodilo".

Kukavička igra i misteriozne reči Mesija, donela je pojavu teorije zavere na društvenim mrežama da je Argentina morala da izgubi.

Prema toj teoriji, američki FBI je ušao u svlačionicu Argentine pre finala, a sve zbog predsednika Fudbalskog saveza Ćikija Tapije povodom istrage oko pronevere više od 300.000.000 dolara. Prema ovim navodima, fudbalerima Argentine je rečeno da moraju da izgube i da su igrači dobili pretnje ukoliko ne poslušaju.

No, ova priča ostaje samo u domenu teorije zavere, pre svega zahvaljujući samim učesnicima finala.

Selektor Lionel Skaloni, kao i nekolicina igrača, jasno su u izjavama stavili do znanja da je u finalu pobedila bolja ekipa i da nikakav uticaj sa strane, ili od strane sudije Slavka Vinčića nije postojao.

Nekoliko igrača, poput Enca Fernandesa, poraz su ocenili kao "pražnjenje do finala".

Predsednik Fudbalskog saveza Argentine (AFA), Klaudio „Ćiki“ Tapija, nalazi se pod zvaničnom istragom američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) i Ministarstva pravde SAD zbog sumnji u finansijske malverzacije, pranje novca i organizovani kriminal. Pod lupom je više od 300.000.000 dolara koji su prošli kroz američki bankarski sistem. Istraga je pokrenuta sa ciljem da se utvrdi da li je taj novac korišćen za nezakonite radnje.