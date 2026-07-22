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Dok se u Francuskoj još analiziraju razočaravajući nastupi u završnici Mundijala, jedan od najboljih igrača "trikolora" Majkl Olise našao se u centru privatnog skandala koji je uzdrmao javnost.

Ofanzivac Bajerna iza sebe ima fantastičnu sezonu. U dresu minhenskog velikana postigao je 22 gola i upisao čak 31 asistenciju, dok je na Mundijalu bio jedan od glavnih kreatora igre sa sedam asistencija. Ipak, po povratku sa turnira dočekale su ga optužbe koje nemaju veze sa fudbalom.

Nemački Bild objavio je ispovest Fatime Zaunbreher (34), koja tvrdi da je upravo Olise otac njene dvadesetomesečne ćerke Alije Nur.

Prema njenim rečima, sa francuskim reprezentativcem nije razgovarala od rođenja devojčice, već se sva komunikacija odvija preko advokata.

Kako navodi "Bild", Olise je uradio DNK test koji je potvrdio očinstvo i redovno uplaćuje alimentaciju, ali Fatima tvrdi da je iznos koji dobija "smešno nizak". U tekstu nemačkog lista navodi se i da fudbaler nije želeo da upozna ćerku, međutim, britanski "Daily Mail" tvrdi da ta informacija nije tačna.

"Kako možeš da budeš toliko bezosećajan prema sopstvenom detetu? Njegova okrutnost me je potpuno slomila", rekla je Fatima.

1/6 Vidi galeriju Majkl Olise Foto: SARAH YENESEL/EPA, Petr David Josek/AP

Ona tvrdi da je njihova romansa počela još 2022. godine, dok je Olise igrao za Kristal Palas. Kaže da joj se javio preko društvenih mreža i pozvao je na sastanak u London.

"Odmah smo se dopali jedno drugom. On je poreklom napola Alžirac, a ja napola Marokanka. Oboje smo mirni ljudi koji ne vole gužvu i velike zabave. Kada je pokušao da me poljubi na prvom sastanku, rekla sam mu da prvo moramo bolje da se upoznamo i to je prihvatio. Posle toga sam često putovala u London", ispričala je ona.

Prema njenim tvrdnjama, veza je pukla posle brojnih svađa. Kao jedan od razloga navela je to što je Olise više vremena provodio igrajući "PlayStation" nego sa njom, ali i zbog sumnji da ju je varao.

Samo dve nedelje nakon raskida saznala je da je trudna, a DNK analiza, koju je "Bild" objavio, navodno je potvrdila da je Olise otac deteta.

Francuski reprezentativac se za sada nije javno oglašavao povodom ovih optužbi, pa ostaje da se vidi da li će u narednim danima prekinuti ćutanje i izneti svoju stranu priče.