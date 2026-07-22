Slušaj vest

Dok se još sležu utisci posle Svetskog prvenstva, američki predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u centar pažnje zbog nesvakidašnjeg predloga upućenog predsedniku FIFA Đaniju Infantinu.

Tramp smatra da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da dobiju organizaciju Mundijala još jednom i to mnogo ranije nego što je iko očekivao. Kako prenose strani mediji, prvi čovek SAD veruje da bi upravo to bio najbolji potez posle rekordnog uspeha turnira održanog u Severnoj Americi.

"Imao sam sjajnu ideju za Đanija. Trebalo bi odabrati dve zemlje: odmah ponovo objaviti nas kao domaćina, a zatim odabrati još jednu zemlju za sledeće prvenstvo. Tako bi se ublažili bes i šok. Sudeći prema brojkama, odmah ćemo ponovo zatražiti domaćinstvo", rekao je Tramp.

1/6 Vidi galeriju Donald Tramp na ceremoniji dodele pehara Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Evrim Aydin / AFP / Profimedia, Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Prema pisanju britanskog The Guardiana, u FIFA već postoji ozbiljno interesovanje da se Sjedinjene Države kandiduju za organizaciju Svetskog prvenstva 2038. godine, pošto je ovogodišnji Mundijal oborio brojne rekorde kada su u pitanju prihodi od ulaznica i ugostiteljskih paketa. Navodi se da su prihodi premašili pet milijardi dolara, što je dodatno ojačalo uverenje da bi Amerika mogla ponovo da ugosti najveću fudbalsku smotru.

Ipak, do eventualne nove kandidature predstoji još mnogo procedura, a konačnu reč imaće FIFA. Trampova izjava je, međutim, već izazvala brojne reakcije u svetskoj javnosti i dodatno podgrejala priče o tome da bi Amerika mogla da bude domaćin Mundijala mnogo ranije nego što se očekivalo.