Slušaj vest

Emilijano "Dibu" Martinez mogao bi da napusti reprezentaciju Argentine!

Golman Aston Vile posle izgubljenog finala Svetskog prvenstva protiv Španije nije krio emocije, a njegove reči odjeknule su širom sveta.

Martinez je na društvenim mrežama objavio emotivnu poruku u kojoj je priznao koliko ga je pogodio neuspeh da sa Gaučosima odbrani svetsku titulu.

"Sanjao sam da ćemo je ponovo osvojiti, sanjao sam da ću je doneti u Argentinu i ponovo ispisati istoriju. Istina je da je bol teško objasniti", poručio je Dibu.

Golman reprezentacija Argentine - Emilijano Martinez  Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, Bob Kupbens / imago sportfotodienst / Profimedia

Ali onda je usledila rečenica koja je zabrinula sve navijače Argentine.

"Ostaje da se razmisli o mnogim stvarima i vidi kako dalje i da li je vreme da se povučem".

Martinez je bio jedan od najzaslužnijih za najveće uspehe Argentine u poslednjih nekoliko godina. Upravo je on bio junak Mundijala u Kataru, a sa nacionalnim timom osvojio je i dve Kopa Amerike i Finalisimu.

U finalu protiv Španije ponovo je briljirao i dugo držao Argentinu u životu, ali nije uspeo da zaustavi odlučujući pogodak Ferana Toresa u produžecima.

Sada je pred 33-godišnjim čuvarom mreže velika odluka. Da li će nastaviti da brani za Argentinu ili je došao trenutak za oproštaj od dresa koji je obeležio najlepše godine njegove karijere?

Ne propustiteFIFA WC 2026TRAMP IMA NOVI PLAN ZA MUNDIJAL! Infantinu poručio: "Đani, imam sjajnu ideju - to će ublažiti bes i šok!"
Donald Tramp
FIFA WC 2026SKANDAL POSLE MUNDIJALA! DNK test isplivao u javnost! Bivša partnerka oplela po zvezdi Francuske: Kako možeš da budeš tako bezosećajan prema sopstvenom detetu?!
Majkl Olise
FIFA WC 2026OPASNA TEORIJA ZAVERE ŠIRI SE MREŽAMA! Argentina je morala da izgubi: U priču umešani FBI i 300.000.000
profimedia-1117515257.jpg
FIFA WC 2026TRAGIČAR ARGENTINE SE OGLASIO POSLE MUNDIJALA! Napravio neviđenu glupost, protivnika okrenuo naglavačke, pa poslao ovu poruku
Enco Fernandez

03:20
ARGENTINA SE OBRUKALA U FINALU MUNDIJALA!Miloš Bjelinić ocenio:"Takav fudbal ne sme da bude nagrađen titulom" Izvor: Kurir televizija