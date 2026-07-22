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Golman Aston Vile posle izgubljenog finala Svetskog prvenstva protiv Španije nije krio emocije, a njegove reči odjeknule su širom sveta.

Martinez je na društvenim mrežama objavio emotivnu poruku u kojoj je priznao koliko ga je pogodio neuspeh da sa Gaučosima odbrani svetsku titulu.

"Sanjao sam da ćemo je ponovo osvojiti, sanjao sam da ću je doneti u Argentinu i ponovo ispisati istoriju. Istina je da je bol teško objasniti", poručio je Dibu.

1/4 Vidi galeriju Golman reprezentacija Argentine - Emilijano Martinez Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, Bob Kupbens / imago sportfotodienst / Profimedia

Ali onda je usledila rečenica koja je zabrinula sve navijače Argentine.

"Ostaje da se razmisli o mnogim stvarima i vidi kako dalje i da li je vreme da se povučem".

Martinez je bio jedan od najzaslužnijih za najveće uspehe Argentine u poslednjih nekoliko godina. Upravo je on bio junak Mundijala u Kataru, a sa nacionalnim timom osvojio je i dve Kopa Amerike i Finalisimu.

U finalu protiv Španije ponovo je briljirao i dugo držao Argentinu u životu, ali nije uspeo da zaustavi odlučujući pogodak Ferana Toresa u produžecima.

Sada je pred 33-godišnjim čuvarom mreže velika odluka. Da li će nastaviti da brani za Argentinu ili je došao trenutak za oproštaj od dresa koji je obeležio najlepše godine njegove karijere?