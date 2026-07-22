POSLE MUNDIJALSKE DRAME - NOVI UDARAC ZA GAUČOSE! Heroj Argentine slomljen posle poraza u finalu - otvorio dušu i zabrinuo naciju: Da li je vreme da se povučem?
Emilijano "Dibu" Martinez mogao bi da napusti reprezentaciju Argentine!
Golman Aston Vile posle izgubljenog finala Svetskog prvenstva protiv Španije nije krio emocije, a njegove reči odjeknule su širom sveta.
Martinez je na društvenim mrežama objavio emotivnu poruku u kojoj je priznao koliko ga je pogodio neuspeh da sa Gaučosima odbrani svetsku titulu.
"Sanjao sam da ćemo je ponovo osvojiti, sanjao sam da ću je doneti u Argentinu i ponovo ispisati istoriju. Istina je da je bol teško objasniti", poručio je Dibu.
Ali onda je usledila rečenica koja je zabrinula sve navijače Argentine.
"Ostaje da se razmisli o mnogim stvarima i vidi kako dalje i da li je vreme da se povučem".
Martinez je bio jedan od najzaslužnijih za najveće uspehe Argentine u poslednjih nekoliko godina. Upravo je on bio junak Mundijala u Kataru, a sa nacionalnim timom osvojio je i dve Kopa Amerike i Finalisimu.
U finalu protiv Španije ponovo je briljirao i dugo držao Argentinu u životu, ali nije uspeo da zaustavi odlučujući pogodak Ferana Toresa u produžecima.
Sada je pred 33-godišnjim čuvarom mreže velika odluka. Da li će nastaviti da brani za Argentinu ili je došao trenutak za oproštaj od dresa koji je obeležio najlepše godine njegove karijere?