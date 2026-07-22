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Nakon talasa kritika i uvreda kojima je na društvenim mrežama bila izložena posle finala Svetskog prvenstva, prvi put se oglasila španska influenserka Ines Garsija, devojka Lamina Jamala.

Veliku pažnju javnosti Garsija je privukla na stadionu "Metlajf" tokom proslave španske titule, kada se posle pobede nad Argentinom od 1:0 u finalu Mundijala našla na terenu pored zvezde Barselone. Međutim, snimci i fotografije sa slavlja ubrzo su preplavili mreže, a korisnici su masovno počeli da komentarišu navodnu distancu između nje i Jamala. Na osnovu tih kadrova mnogi su zaključili da je odnos par u krizi, što je pokrenulo pravu lavinu negativnih komentara na račun mlade influenserke.

1/4 Vidi galeriju Lamin Jamal i Ines Garsija Foto: MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Tako se u javnosti već spekuliše o kraju veze koja je zvanično obelodanjena u maju ove godine na timskoj večeri Barselone... Ipak, priča se tu ne završava - zapravo tek počinje.

Internetom su počele da kruže izmišljotine kako je pre svega tri nedelje objavila fotografiju s drugim muškarcem, na kojoj su prisni kao pravi par dok se smeju, uz navodni opis "volim te ljubavi". Jedini problem? Takva objava danas ne postoji na njenom profilu, ako je uopšte ikada i postojala. Uprkos tome, te fotografije broje na desetine miliona pregleda, uz prateće glasine da je influenserka naprasno prekinula svoju tadašnju vezu kada joj se Jamal javio na Instagramu...

Zbog svega što se dogodilo, Garsija je odlučila da prekine ćutanje i javno odgovori na uvrede koje je dobijala, prenosi španska "Marka".

"Satima čitam komentare o sebi i, iako pokušavam da delujem snažno, i ja sam ljudsko biće. Osećam i plačem", napisala je Ines.

Ona je posebno naglasila da to što se zabavlja s poznatim fudbalerom ne znači da je izgubila pravo na dostojanstvo i privatnost.

"Razumem konstruktivnu kritiku, ali postoji ogromna razlika između nje i vređanja, ponižavanja i želje da se nekome dogodi nešto loše", poručila je.

Takođe je dodala da nikada nikome nije nanela zlo, pa samim tim ni Jamalu.

"Nisam nikome ništa oduzela. Samo živim svoj život", istakla je Garsija.

Na samom kraju, izabranica jednog od najvećih talenata svetskog fudbala pozvala je korisnike društvenih mreža na više razumevanja i empatije, napomenuvši da su njeni prijatelji i porodica izuzetno zabrinuti zbog svega kroz šta prolazi.

"Kao i svi drugi ljudi, imam dobre i teške dane", zaključila je.

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