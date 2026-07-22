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Španija je u napetom finalu Mundijala pobedila Argentinu rezultatom 1:0 nakon produžetaka, a nakon poslednjeg sudijskog zvižduka je došlo do fizičkog sukoba.

Leandro Paredes, koji je igrao od drugog poluvremena je rano dobio žuti karton, a potom je nekoliko puta bio blizu drugog, odnosno isključenja. Nakon što je sudija Slavno Vinčić označio kraj utakmice napao je Gavija fizički, uhvatio za vrat i oborio ga na travu.

Ružne slike su obišle planetu, a svi su osudili ovakvo ponašanje iskusnog Paredesa.

1/5 Vidi galeriju Tuča igrača Argentine i Španije Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Gavi je, po povratku u Španiju, tokom razgovora sa novinarima, izgovorio neočekivane reči.

"Da vam kažem istinu, ne mislim da bi trebalo da budu suspendovani. Razumem da to nije dobra slika za klince, za decu, ali mislim da postoji i taj deo fudbala koji je malo nasilniji", rekao je Gavi i dodao:

"Možda bi najlogičnije za mene bilo da ih isključe na samoj utakmici i to je to, ali sve je to fudbal i tako mora uvek da bude".

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