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Lionel Mesi je u suzama završio verovatno poslednje Svetsko prvenstvo, a umesto saosećanja stigao je žestok napad iz Engleske.

Britanski tabloid "Dejli Mejl" je objavio tekst koji je podelio fudbalski svet - mnogi smatraju da su prešli granicu.

Poraz u finalu Mundijala protiv Španije ostavio je dubok trag na Lionela Mesija. Kapiten Argentine nije uspeo da još jednom podigne najvažniji trofej u fudbalu, a kamere su ga uhvatile u emotivnom trenutku tokom ceremonije dodele medalja.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi, finale Mundijala 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

I dok su mnogi videli slomljenog velikana koji se oprostio od najveće scene, "Dejli Mejl" odlučio je da ode u potpuno drugom smeru.

Tekst novinara Olivera Salta nosi naslov koji je izazvao ogroman broj reakcija:

"Potpuno poniženje Lionela Mesija: Bez supruge i sa suzama kao kod deteta dok su se argentinski grubijani osramotili – kako je ovo Svetsko prvenstvo razotkrilo mračnu stranu čoveka kojeg mnogi smatraju najvećim svih vremena".

Već sam naslov izazvao je buru, jer deo javnosti smatra da je britanski medij prešao granicu i da je trenutak iskrene emocije jednog od najvećih sportista svih vremena pretvoren u napad.

Mesijeve suze

Autor teksta povukao je paralelu sa velikim sportistima koji nisu uspeli da karijeru završe na vrhuncu, navodeći primere Muhameda Alija, Majkla Džordana, Toma Brejdija, Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

U fokusu je bio Mesi koji je, sa 39 godina, najverovatnije odigrao poslednji Mundijal.

„Tužan prizor argentinske ikone koja plače posle poraza u finalu govori sve“, navodi se u tekstu Dejli Mejla.

"Sa 39 godina gotovo je izvesno da je ovo bilo njegovo poslednje poglavlje na najvećoj fudbalskoj pozornici. Na narednom Mundijalu imaće 43 godine. Međutim, Mesi se nije oprostio od Svetskog prvenstva samo porazom. Za Argentinu je to bila jedna od najmučnijih i najsramnijih večeri koje su mogle da se dogode na stadionu Metlajf".

"Mesi, gde ti je žena?"

Posebnu pažnju privukao je deo teksta koji se bavi odsustvom Antonеле Rokuco, Mesijeve supruge.

Antonela i Mesi Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Dejli Mejl je potencirao činjenicu da Antonela nije bila na tribinama tokom finala, ali ona nije bila jedina - porodice argentinskih reprezentativaca nisu prisustvovale utakmici.

Zbog toga su mnogi ocenili da je izvlačenje Mesijevog privatnog života u trenutku najvećeg sportskog bola nepotrebno i preterano.

Napad zbog jednog poteza na terenu

Britanski list kritikovao je i Mesijevu reakciju posle crvenog kartona Enca Fernandeza. Autor tvrdi da je Argentinac pokušao da utiče na sudiju i izdejstvuje isključenje Marka Kukurelje nakon njihovog duela.

U tekstu se navodi da je takav potez bio suprotan slici koju je Mesi godinama gradio kao miran i skroman igrač.

"Nakon što mu je Kukurelja nešto rekao dok je rukom prekrivao usta, Mesi je podigao ruku i signalizirao sudiji, pokušavajući da izdejstvuje njegov crveni karton. Nova FIFA pravila zabranjuju igračima da prikrivaju razgovore na terenu. Srećom po Španiju, sudija nije podlegao pritisku jednog od najvećih fudbalera svih vremena. Ipak, prizor igrača poznatog po skromnosti na terenu i van njega kako pokušava da pribegne nesportskim potezima ostavio je gorak utisak".

Ipak, mnogi smatraju da jedan trenutak frustracije u finalu ne može da izbriše decenije njegove karijere.

Kritike zbog ponašanja posle finala

Dejli Mejl kritikovao je i ponašanje argentinskog tima nakon utakmice, posebno incidente među igračima i činjenicu da nije bilo tradicionalnog špalira za nove prvake sveta.

"Kada su završili sa incidentima, sada već bivši svetski šampioni pokazali su novu dozu gorčine - odbili su da naprave špalir Špancima i okrenuli su im leđa dok su podizali pehar namenjen prvaku sveta. Poslednji kadar Mesija na Svetskom prvenstvu zauvek će ostati njegova slika u suzama, okrenut leđima ceremoniji dodele trofeja, okružen saigračima".

"Mesi je tokom karijere važio za oličenje skromnosti dok je gradio status jednog od najvećih fudbalera svih vremena, dok su ispadi njegovog velikog rivala Kristijana Ronalda - često optuživanog da voli da bude u centru pažnje i da nije idealan saigrač - neretko činili da Mesi deluje u boljem svetlu".

"Ipak, fudbalski ljubimac publike oprostio se od Svetskog prvenstva tako što je većina navijača želela da izgubi. Upravo se to i dogodilo - bez ijednog šuta u okvir gola, dok se Argentina na kraju osramotila svojim ponašanjem", zaključuje se u tekstu.

Mesi je ostao bez još jednog trofeja, ali je Dejli Mejl uspeo da napravi novu buru. Ovoga puta ne zbog fudbala, već zbog načina na koji je napao čoveka koji je decenijama bio simbol sportskog veličanstva.