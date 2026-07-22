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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp navodno ima velike planove za prvog čoveka FIFA - Đani Infantino mogao bi da postane novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija!

Tramp želi da predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino nasledi Antonija Gutereša na mestu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, tvrdi američki "Njujork post".

Prema informacijama ovog lista, Tramp smatra da je Infantino čovek koji ima globalni uticaj i sposobnost da povezuje ljude širom sveta.

"Tramp smatra da Infantina poštuju ljudi širom sveta i da poseduje posebnu sposobnost povezivanja različitih naroda", rekao je za „Njujork post“ izvor blizak američkom predsedniku.

Izbor novog generalnog sekretara UN očekuje se ove godine, a ukoliko bi Infantino zaista ušao u trku, morao bi da dobije podršku Saveta bezbednosti UN, u kojem pet stalnih članica ima pravo veta, a zatim i potvrdu Generalne skupštine.

Ipak, za sada nije poznato da li Infantino uopšte želi ovu funkciju, niti koliko je Tramp ozbiljno razgovarao sa prvim čovekom FIFA o toj ideji.

1/8 Vidi galeriju Prvi čovek FIFA Đani Infantino i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia, Sam Corum / PA Images / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

"Samo Tramp može da smisli ovako nešto"

Kako navodi "Njujork post", Tramp je nezadovoljan trenutnim kandidatima za ovu poziciju, koje je jedan izvor opisao kao "slabe", pa navodno traži veliko ime koje bi moglo da promeni sliku organizacije.

Među poznatijim kandidatima pominju se bivša predsednica Čilea Mišel Bačelet i Argentinac Rafael Grosi, aktuelni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Posebnu podršku ideji da Infantino preuzme UN dao je Paolo Zampoli, italijansko-američki biznismen i Trampov specijalni izaslanik za globalna partnerstva.

"Samo predsednik Tramp mogao je da ima ovako genijalnu ideju", rekao je Zampoli za „Njujork post“.

On smatra da bi predsednik FIFA mogao da napravi veliki posao na čelu Ujedinjenih nacija.

"On bi odradio sjajan posao. Njega svi vole. Postoje određene sličnosti između uloge predsednika FIFA i generalnog sekretara UN", rekao je Zampoli.

Dodao je:

"U Ujedinjenim nacijama morate da sarađujete sa 193 države članice. FIFA ima više od 200 članica, a Đanijevi rezultati pokazuju da zna kako da upravlja velikim sistemom."

Tramp želi promene u UN, Infantino bi bio iznenađenje

Prema pisanju američkog lista, Tramp smatra da Ujedinjenim nacijama nedostaje efikasnosti u rešavanju velikih svetskih kriza.

Američki predsednik je prošle godine osnovao novo „Veće za mir“ pod vođstvom SAD, što su mnogi protumačili kao pokušaj stvaranja alternative postojećim međunarodnim institucijama.

Dolazak Infantina na čelo UN mogao bi, prema procenama, da popravi odnos Trampove administracije sa tom organizacijom.

Podsetimo, nakon povratka u Belu kuću Tramp je smanjio američko finansiranje UN i povukao SAD iz više međunarodnih tela, uključujući Svetsku zdravstvenu organizaciju, UNESCO i Savet UN za ljudska prava.

Plata ozbiljan problem

Jedan od problema za Infantina mogao bi da bude finansijski aspekt.

Predsednik FIFA trenutno zarađuje oko šest miliona dolara godišnje, dok generalni sekretar UN prema poslednjim dostupnim podacima prima nešto više od 400.000 dolara godišnje.

Ipak, ukoliko bi Tramp zaista stao iza njegove kandidature, ostaje pitanje da li bi se pronašlo rešenje i za taj deo.

Za sada, međutim, sve ostaje na nivou spekulacija. Infantino se nije oglasio povodom navoda "Njujork posta", a već je objavio kandidaturu za novi mandat na mestu predsednika FIFA. Izbori za čelnika svetske kuće fudbala zakazani su za mart naredne godine.