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Godinama unazad Lionel Mesi nosi epitet jednog od najboljih fudbalera svih vremena. Iako je u poznim igračkim godinama, argentinski mađioničar i dalje fascinira planetu svojim umećem i formom, a nedavno je svoju reprezentaciju predvodio i do titule vicešampiona sveta na Mundijalu. Među ljubiteljima sporta, međutim, malo ko se danas seća da je njegov put do svetskog vrha bio izuzetno težak i da mu je sama karijera na početku bila pod velikim znakom pitanja.

Kao dečak, Mesi se susreo sa ozbiljnim dijagnostikovanim problemom - nedostatkom hormona rasta. Njegov fizički razvoj bio bi u potpunosti zaustavljen bez izuzetno skupe i adekvatne terapije.

Mesečni troškovi od 900 dolara

Iako je Mesi danas visok 170 centimetara, procene lekara iz tog perioda ukazivale su na to da bez lečenja nikada ne bi prešao granicu od svega 140 centimetara. Radi poređenja, Robert Levandovski je visok 185 centimetara, dok se njegov najveći rival Kristijano Ronaldo nalazi na 187 centimetara.

Za porodicu Mesi, finansiranje ove terapije delovalo je kao nemoguća misija jer su mesečni troškovi iznosili oko 900 dolara. Na samom početku lečenja, njegov matični klub Njuels Old Bojs prvi je uskočio u pomoć i preuzeo finansijske obaveze.

Terapijski proces nalagao je svakodnevno ubrizgavanje hormona rasta, pa je mladi Mesi godinama pre spavanja morao sam sebi da daje injekcije.

- Svake večeri sam sam sebi ubrizgavao injekciju u nogu. Počeo sam sa tom rutinom kada sam imao 12 godina. Iskreno, to nije ostavljalo nikakav strah ili traumu na mene. Igla je bila izuzetno mala, sama injekcija nije bolela i na sve to sam gledao samo kao na još jednu u nizu svakodnevnih obaveza - prisetio se fudbaler u razgovoru za Amerika TV.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Doktor razbio mitove

Prema rečima lekara i specijaliste Dijega Švarcštajna, koji je u Argentini direktno vodio hormonsku terapiju budućeg šampiona, Mesi je tokom lečenja primio čak 1.500 injekcija.

U intervjuu za VP Sportove Fakti, ovaj doktor je odlučio da razbije sve teorije zavere i mitove koji su se godinama ispredali oko ovog slučaja, naglasivši da lečenje nije imalo nikakve veze sa dopingom.

To apsolutno nije bio nikakav doping. Kada je Mesi prvi put kročio u moju ordinaciju, bio je visok svega 125 centimetara. Nije se uklapao ni u jednu zvaničnu medicinsku skalu, bio je daleko ispod svakog proseka. Čelnici Njuelsa su ga poslali kod mene i detaljne analize su pokazale da njegov organizam jednostavno ne proizvodi dovoljnu količinu hormona rasta. To nije česta pojava, u Argentini se sa tim deficitom rodi jedno od 20.000 dece. Terapija je imala samo jedan cilj, da nadoknadi prirodni nedostatak i omogući dečaku da se razvije u normalnu i zdravu osobu - rekao je doktor Dijego Švarcštajn.

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