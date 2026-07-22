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Meksički golman Giljermo Očoa objavio je danas da se povlači iz fudbala, čime je stavio tačku na profesionalnu karijeru dugu 22 godine.

Očoa, koji je prošle nedelje napunio 41 godinu, ranije je izjavio da će mu ovogodišnje Svetsko prvenstvo biti poslednji turnir, iako su kružile spekulacije o tome da li bi mogao da potpiše ugovor sa novim klubom kako bi produžio igračke dane.

1/6 Vidi galeriju Legendarni golman Meksika - Giljermo Očoa Foto: Latin Sport Images / Alamy / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

"Dao sam sve od sebe, ostavio sam sve na terenu za svoje klube i reprezentaciju i danas kačim rukavice o klin. Biti golman znači znati da možda čekaš 90 minuta na jedan jedini trenutak u kojem sve zavisi od tebe. A kada taj trenutak stigne, ne smeš oklevati", objavio je Očoa na društvenim mrežama.

Očoa je igrao za Meksiko na šest svetskih prvenstava, što je dostignuće koje deli samo sa Kristijanom Ronaldom i Lionelom Mesijem. Na tri Mundijala bio je prvi golman Meksika: u Brazilu 2014, Rusiji 2018. i Kataru 2022. godine.

On je debitovao u elitnom rangu za Klub Ameriku u februaru 2004. godine. Tamo je proveo svojih prvih sedam sezona pre nego što je 2011. godine prešao u francuski klub Ajačio, postavši tako prvi golman rođen u Meksiku koji je zaigrao u Evropi. ; Njegova evropska karijera obuhvatala je i periode u Malagi, Granadi, Standardu iz Liježa, Salernitani i AEL-u iz Limasola, što je bilo prekinuto trogodišnjim povratkom u Ameriku od 2019. do 2022. godine.

"Nikada nisam mogao ni da zamislim Koliko daleko me san može odvesti. Danas mogu samo da se osvrnem sa ponosom i kažem: Hvala vam. Sa sobom nosim ljubav miliona ljudi i mir koji dolazi sa saznanjem da sam dao baš sve za Meksiko", napisao je Očoa.

Iako je na tek završenom Svetskom prvenstvu bio rezerva Raulu Rangelu, selektor Havijer Agire uveo je Očou u igru poslednjih 13 minuta utakmice protiv Češke, u poslednjem meču Meksika u grupnoj fazi.

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, emotivni Očoa je poljubio stative na stadionu Asteka, mestu gde je njegova karijera i počela, pre nego što je kleknuo kako bi primio zagrljaje svojih saigrača.

Na klupskom nivou, Očoa je osvojio titulu prvaka Meksika sa Amerikom tokom turnira Klausura 2005. godine i Kup Belgije sa Standardom iz Liježa. Na reprezentativnoj sceni, predvodio je Meksiko do šest titula na CONCACAF Zlatnom kupu i osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine.