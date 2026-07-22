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Španija je osvojila titulu prvaka sveta, ali to nije bila jedina nagrada koju su fudbaleri dobili posle velikog finala.

Po prvi put u istoriji Mundijala, FIFA je odlučila da šampionima uruči šampionske prstenove, po uzoru na NBA i NFL, a svaki od njih vredi oko 50.000 dolara.

Kapiten i selektor Španije dobili su privremene šampionske prstenove odmah po završetku finala, dok će svih 30 personalizovanih primeraka za igrače i stručni štab biti izrađeno po meri i uručeno naknadno.

Prstenovi su izrađeni od 18-karatnog zlata, ukrašeni su sa 89 dijamanata i 36 safira, a na jednoj strani nalazi se pehar Svetskog prvenstva, dok druga nosi obeležja novog svetskog šampiona. Svaki primerak ima i jedinstveni serijski broj.

FIFA je proizvela ukupno 2.026 prstenova. Prvih 30 pripada igračima i stručnom štabu Španije, dok će preostali primerci biti ponuđeni kolekcionarima u ograničenoj seriji.

Fotografije iz svlačionice obišle su svet, a među prvima je svoj prsten pokazao Rodri, koji se pohvalio luksuznim komadom nakita dok je slavlje trajalo punom parom. Upravo te fotografije izazvale su lavinu komentara, jer su mnogi ocenili da FIFA sve više preuzima američki stil nagrađivanja sportista.

Uvođenje šampionskih prstenova izazvalo je podeljene reakcije. Jedni smatraju da je reč o spektakularnom potezu koji će ostati deo istorije, dok drugi tvrde da se fudbal na ovaj način previše približava američkim sportovima poput NBA i NFL.

Međutim, luksuzni prstenovi nisu bili jedino iznenađenje za nove prvake sveta. Svaki fudbaler Španije dobio je i ličnu repliku pehara Svetskog prvenstva, sa kojom su igrači pozirali u svlačionici posle velikog slavlja. Originalni trofej ostaje u vlasništvu FIFA, dok šampionima pripadaju pozlaćene replike kao trajna uspomena na osvajanje Mundijala.