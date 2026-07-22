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Posle poraza od Španije u finalu Svetskog prvenstva, selektor Lionel Skaloni potvrdio je da napušta klupu "gaučosa". Savez već traga za zamenom, a jedno ime izbilo je u prvi plan.

Poraz od Španije u finalu Mundijala teško je pao Lionelu Skaloniju. Emocije su prevladale, stihija stresa izbila je na površinu kroz suze, ali je argentinski strateg ostao dosledan svojoj odluci - na kormilu reprezentacije ostaje samo do decembra, nakon čega definitivno napušta funkciju.

1/9 Vidi galeriju Lionel Skaloni Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia

Iako su čelnici argentinskog saveza imali potpuno drugačije planove, želeći da Skaloni predvodi ekipu kroz narednih nekoliko ciklusa i iznese najteži zadatak, post-Mesijevu eru, morali su da prihvate njegovu želju. Savez mu neće praviti prepreke.

Istorija koja se ne zaboravlja

Skaloni iza sebe ostavlja zlatne stranice argentinskog fudbala:

Prvak sveta (2022)

Dvostruki šampion Kopa Amerike (2021. i 2024)

Srebro na upravo završenom Mundijalu

Sada se tamošnji mediji bavim pitanjem: ko ima hrabrosti da preuzme vruć krompir?

Narednog selektora čeka izuzetno nezahvalan posao, sprovođenje smene generacija, tranzicija tima bez Lionela Mesija i priprema javnosti na to da bi vrhunski rezultati u narednom periodu mogli da izostanu.

Simeone nedostižan, Galjardo prva realna opcija

Kako prenosi dobro obavešteni insajder Nikolo Šira, prva i najveća želja svih u Argentini bio je Dijego Čolo Simeone. Međutim, ta opcija je u domenu naučne fantastike. Simeone je najplaćeniji trener sveta, čvrsto je vezan za Atletiko Madrid i njegov dolazak na klupu "gaučosa" u decembru jednostavno nije realan.

Zbog toga je u prvi plan izbio Marselo Galjardo.

Foto: Profimedia

Povratnik na klupu River Plejta već godinama uživa status jednog od najcenjenijih i najcenjenijih stručnjaka u Južnoj Americi. Uživa ogromno poštovanje među igračima i ima snažnu podršku velikog dela javnosti. Trenutno važi za apsolutnog favorita da preuzme kormilo reprezentacije, ali konačnu potvrdu sačekaćemo do decembra...

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