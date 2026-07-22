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Mladi, 18-godišnji fudbaler uskočio je u ovo probrano društvo zahvaljujući majstoriji koju je režirao na meču grupne faze protiv selekcije Katara.

Iz svetske kuće fudbala opisali su ovaj potez kao pravo remek-delo mlade nade. Alajbegović je u tom napadu efektno nanizao dvojicu čuvara, a potom razornim udarcem sa ivice kaznenog prostora smestio loptu u mrežu za jedan od najlepših trenutaka čitavog turnira.

Bosna i Hercegovina je u tom meču slavila sa 3:1, a upravo je Alajbegovićeva majstorija pokupila sve simpatije i osigurala mu nominaciju za prestižnu nagradu "Hyundai Goal of the Tournament".

Ipak, borba za priznanje biće izuzetno teška jer se u konkurenciji nalaze neka od najvećih imena svetskog fudbala. Pored mladog reprezentativca BiH, za nagradu konkurišu Lionel Mesi, Kilijan Mbape, Erling Holand, Džud Belingem, Hulijan Alvarez, kao i Feran Tores, čiji je gol prelomio finale protiv Argentine i doneo Španiji titulu svetskog šampiona.

Spisak preostalih kandidata kompletiraju Ilajdža Džast (Novi Zeland), Daizen Maeda (Japan), Eldor Šomurodov (Uzbekistan), Sidni Lopes Kabral (Zelenortska Ostrva) i Vilson Izidor sa spektakularnim pogotkom protiv Maroka.