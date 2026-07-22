Slušaj vest

Mladi, 18-godišnji fudbaler uskočio je u ovo probrano društvo zahvaljujući majstoriji koju je režirao na meču grupne faze protiv selekcije Katara.

Iz svetske kuće fudbala opisali su ovaj potez kao pravo remek-delo mlade nade. Alajbegović je u tom napadu efektno nanizao dvojicu čuvara, a potom razornim udarcem sa ivice kaznenog prostora smestio loptu u mrežu za jedan od najlepših trenutaka čitavog turnira.

Bosna i Hercegovina je u tom meču slavila sa 3:1, a upravo je Alajbegovićeva majstorija pokupila sve simpatije i osigurala mu nominaciju za prestižnu nagradu "Hyundai Goal of the Tournament".

Ipak, borba za priznanje biće izuzetno teška jer se u konkurenciji nalaze neka od najvećih imena svetskog fudbala. Pored mladog reprezentativca BiH, za nagradu konkurišu Lionel Mesi, Kilijan Mbape, Erling Holand, Džud Belingem, Hulijan Alvarez, kao i Feran Tores, čiji je gol prelomio finale protiv Argentine i doneo Španiji titulu svetskog šampiona.

Spisak preostalih kandidata kompletiraju Ilajdža Džast (Novi Zeland), Daizen Maeda (Japan), Eldor Šomurodov (Uzbekistan), Sidni Lopes Kabral (Zelenortska Ostrva) i Vilson Izidor sa spektakularnim pogotkom protiv Maroka.

Glasanje je otvoreno od 20. do 27. jula, pa svi ljubitelji fudbala mogu dati svoj glas na zvaničnoj FIFA platformi i izabrati gol koji je obeležio ovaj Mundijal.

Ne propustiteFIFA WC 2026"MESI, GDE TI JE ŽENA?" Skandalozan tekst o Argentincu zapalio svet: Razapeli ga zbog suza, pa potkačili i suprugu!
Mundijal 2026, Argentina, Lionel Mesi
FudbalIZA IMENA LAMIN JAMAL KRIJE SE VELIKA TAJNA! Mlada fudbalska zvezda nije Španac, a njegov otac je dao zakletvu u ime sina
Lamin Jamal, Mundijal 2026
FIFA WC 2026KO ĆE ZAMENITI LIONELA SKALONIJA NA KLUPI ARGENTINE?! "Gaučosi" žele Dijega Simeonea, ali je to teško ostvarivo: Ovo je prvi favorit za vruću stolicu!
Lionel Skaloni
FudbalBOMBA KOJA ĆE ZATRESTI EVROPU! Florentino promenio mišljenje, Real krenuo po najboljeg igrača Mundijala – počeli pregovori!
Mundijal 2026, Rodri
FIFA WC 2026ZLATO, DIJAMANTI I SAFIRI! FIFA šampionima sveta priredila luksuz kakav fudbal ne pamti: Pogledajte prsten od 50.000 dolara koji dobija svaki igrač Španije!
FIFA zlatni prsten