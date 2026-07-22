POSLE MUNDIJALA VIŠE NIŠTA NIJE ISTO! Ovi fudbaleri su dobili najviše pratilaca: Vozinja ipak nije na vrhu! Jedan fudbaler "ušio" sve
Minulo Svetsko prvenstvo u fudbalu donelo je veliku popularnost pojedinim fudbalerima.
Svakako prva asocijacija je Vozinja, golman Zelenortskih ostrva. Igrač koji je na Mundijal stigao sa oko 30.000 pratilaca, turnir je završio sa 29.4 miliona pratilaca, te je zabelećio rast od čak 980 puta.
Međutim, Vozinja nije prvi u ukupnom broju novih pratilaca. Njega, kao i sve ostale "ušio" je Erling Haland.
Norveška superzvezda je tokom celog Mundijala bio vrlo aktivan na Instagramu, pa je i to doprinelo da stekne 32 miliona novih pratilaca, te te Svetsko prvenstvo završio sa 72.4 miliona pratilaca. I, naravno, rast nije zaustavljen sa završetkom takmičenja, te tako Haland samo koji dan posle finala ima preko 74 miliona folovera.
Njih dvojica su bila zaista dominantna u odnosu na ostale fudbalere.
Tako je na trećem mestu Džud Belingem (41.3 - 53.3 miliona), a slede Kristijano Ronaldo (665.5 - 677) i Lamin Jamal (43.3 - 54.3).
Po sedam miliona su dobili Nejmar (234.3 - 242) i Lionel Mesi (506.5 - 514).
U top 10 su još meksički tinejdžer Gilberto Mora (1.1 - 7.7), Francuz Majkl Olise (5.2 - 10.9) i brazilski tinejdžer Endrik (18.3 - 23.9).