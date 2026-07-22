Vozinja golman Zelenortskih ostrva bio je junak u mečevima protiv Španije i Argentine na SP 2026.

Slušaj vest

Minulo Svetsko prvenstvo u fudbalu donelo je veliku popularnost pojedinim fudbalerima.

Svakako prva asocijacija je Vozinja, golman Zelenortskih ostrva. Igrač koji je na Mundijal stigao sa oko 30.000 pratilaca, turnir je završio sa 29.4 miliona pratilaca, te je zabelećio rast od čak 980 puta.

1/8 Vidi galeriju Vozinja Foto: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia, DC / Crysta Pix /Sports Pr / Zuma Press / Profimedia

Međutim, Vozinja nije prvi u ukupnom broju novih pratilaca. Njega, kao i sve ostale "ušio" je Erling Haland.

Norveška superzvezda je tokom celog Mundijala bio vrlo aktivan na Instagramu, pa je i to doprinelo da stekne 32 miliona novih pratilaca, te te Svetsko prvenstvo završio sa 72.4 miliona pratilaca. I, naravno, rast nije zaustavljen sa završetkom takmičenja, te tako Haland samo koji dan posle finala ima preko 74 miliona folovera.

Njih dvojica su bila zaista dominantna u odnosu na ostale fudbalere.

Tako je na trećem mestu Džud Belingem (41.3 - 53.3 miliona), a slede Kristijano Ronaldo (665.5 - 677) i Lamin Jamal (43.3 - 54.3).

Po sedam miliona su dobili Nejmar (234.3 - 242) i Lionel Mesi (506.5 - 514).

U top 10 su još meksički tinejdžer Gilberto Mora (1.1 - 7.7), Francuz Majkl Olise (5.2 - 10.9) i brazilski tinejdžer Endrik (18.3 - 23.9).