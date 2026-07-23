PROBIJENA GRANICA SNOVA: Dva igrača posle Mundijala vrede više od 200.000.000 evra
Prvi put u istoriji fudbala vrednost nekog igrača probila je granicu snova od 200.000.000 evra po Transfermarktu.
I to ne jednog, nego trojice.
Minulo Svetsko prvenstvo i partije koje su pružili očigledno je nateralo tržište da se prilagodi novim procenama.
Prema sajtu koji se bavi statistikom, transferima i procenom vrednosti igrača, sa po 220 miliona na deobi prvog mesta su Lamin Jamal i Erling Haland.
Vrednost od 200 miliona dostigao je i Kilijan Mbape.
Da se tržište sve više pomera ka neverovatnim ciframa, govori i podatak da je Morgan Rodžers potpisao za Čelsi za neverovatnih 137.000.000 evra.
Ipak, Rodžers je i sa takvom cifrom daleko od Top 5. Pored pomenute napadačke trojke Jamal - Haland - Mbape, tu su još veznjaci Majkl Olise (170 miliona) i Džud Belingem (160 miliona).
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