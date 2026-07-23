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Prvi put u istoriji fudbala vrednost nekog igrača probila je granicu snova od 200.000.000 evra po Transfermarktu.

I to ne jednog, nego trojice.

Minulo Svetsko prvenstvo i partije koje su pružili očigledno je nateralo tržište da se prilagodi novim procenama.

Prema sajtu koji se bavi statistikom, transferima i procenom vrednosti igrača, sa po 220 miliona na deobi prvog mesta su Lamin Jamal i Erling Haland.

1/6 Vidi galeriju Lamin Jamal na Mundijalu 2026 Foto: Pedro Paulo Diaz / Zuma Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Vrednost od 200 miliona dostigao je i Kilijan Mbape.

Da se tržište sve više pomera ka neverovatnim ciframa, govori i podatak da je Morgan Rodžers potpisao za Čelsi za neverovatnih 137.000.000 evra.

Ipak, Rodžers je i sa takvom cifrom daleko od Top 5. Pored pomenute napadačke trojke Jamal - Haland - Mbape, tu su još veznjaci Majkl Olise (170 miliona) i Džud Belingem (160 miliona).

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