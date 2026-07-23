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Lionel Mesi nije se pojavio na velikoj paradi u Buenos Ajresu posle poraza u finalu Mundijala, a njegov izostanak izazvao je buru u Argentini. Dok su jedni kritikovali kapitena, predsednik države Havijer Milei javno je stao u odbranu reprezentacije.

Argentina je izgubila finale Svetskog prvenstva od Španije, ali je po povratku u domovinu reprezentaciji ipak priređen svečani doček i parada otvorenim autobusom kroz Buenos Ajres. Međutim, ono što je trebalo da bude slavlje pretvorilo se u novu temu o kojoj bruji cela zemlja.

1/6 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Argentine, doček u Buenos Ajresu Foto: Nicolas Celaya / Xinhua News / Profimedia, TOMAS CUESTA / AFP / Profimedia, Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

Na paradi se nije pojavio Lionel Mesi, a uz njega je izostalo još deset reprezentativaca, među kojima su Rodrigo De Pol, Kristijan Romero, Enco Fernandes i Hulijan Alvares. Mesi je iz Sjedinjenih Američkih Država otputovao direktno u rodni Rozario, dok su pojedini saigrači otišli pravo na odmor ili se vratili svojim klubovima.

Njegov izostanak odmah je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Deo navijača smatrao je da je kapiten morao da bude uz ekipu i narod bez obzira na bolan poraz, dok su drugi isticali da je posle emotivnog završetka Mundijala imao pravo da ode kući i provede vreme sa porodicom.

Dok je deo javnosti kritikovao Mesija i saigrače zbog izostanka sa parade, u njihovu odbranu stao je predsednik Argentine Havijer Milei. On je poručio da reprezentativci zaslužuju poštovanje i zahvalnost, a ne osude, podsetivši na sve što su uradili za nacionalni tim u poslednjih nekoliko godina.

"Suočeni sa razočaranjem što nisu pobedili, odlučili su da ne slave, ali neko je morao da učini nešto dostojno ovog divnog tima, najvećeg u našoj istoriji. Na poslednja četiri Svetska prvenstva stigli su do tri finala i osvojili jedno. Ponekad je teško razumeti istorijski značaj onoga što su postigli."

Milei je posebno stao u odbranu Lionela Mesija, koji se posle finala nije pojavio na paradi u Buenos Ajresu.

"Ovo nije prijatan trenutak. Nema reči kojima to može da se opiše. On je majstor igre, uradio je nezamislive stvari. Fudbalski navijači mu duguju zahvalnost. Poštujmo njegovu odluku. Teško je znati da su bili samo korak od novog svetskog zlata."

Predsednik Argentine je tako pokušao da stiša buru koja se podigla zbog izostanka kapitena i još desetorice reprezentativaca sa proslave, dok su se društvene mreže u međuvremenu usijale od podeljenih reakcija navijača.

I dok su hiljade ljudi izašle na ulice da pozdrave reprezentaciju, Mesi je ostao daleko od autobusa koji je prolazio kroz Buenos Ajres. Mnogi veruju da je to bio njegov poslednji Mundijal, pa je upravo njegovo odsustvo postalo jedna od glavnih tema posle povratka "gaučosa" kući.