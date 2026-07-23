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Njegova priča je zanimljiva, a postala je viralna na društvenim mrežama.

Koko Fernandez, frizer iz Bostona je jednog dana preko "WhastApp-a" dobio poruku sa lokacijom, vremenom i pitanjem da li može da dođe.

Takođe, u poruci je navedeno da je potrebno da ošiša "KM".

Nije znao o kome se radi, a kada je stigao u hotel, video je da mu je klijent Kilijan Mbape, koji je sa reprezentacijom Francuske učestvovao na Svetskom prvenstvu.

Pored Mbapea je sredio frizure Usmana Dembelea i Markusa Tirama.

"Probao sam da ostanem miran, ali sam shvatio da šišam najbolje fudbalere na svetu. Nikada nisam video takav nivo obezbeđenja".

Pošto su oni Francuzi bili zadovoljni frizerom, Mbape ga je preporučio svom prijatelju iz Maroka Ašrafu Hakimiju, pa je u narednom periodu Fernandez praktično radio za dve reprezentacije.

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Bonus video:

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Mundijal - Navijači Francuske napravili ludnicu Izvor: Instagram