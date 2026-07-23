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Fudbalski savez Argentine (AFA) ekspresno je reagovao i kategorički demantovao navode da su predsednik te organizacije Klaudio Tapija i blagajnik Pablo Tovigino privedeni u Sjedinjenim Američkim Državama po završetku finala Mundijala.

Reakcija je usledila nakon pisanja pojedinih lokalnih medija da su Tapija i Tovigino zadržani na njujorškom aerodromu "Džon F. Kenedi", neposredno pre nego što je reprezentacija trebalo da odleti za Argentinu posle poraza od Španije. Prema tim navodima, američki istražitelji su ih navodno saslušali, oduzeli im elektronske uređaje i uručili im sudske pozive u vezi sa međunarodnim ugovorima koje je sklapala AFA.

1/4 Vidi galeriju Klaudio Tapia Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia

U zvaničnom saopštenju argentinske kuće fudbala sve ove optužbe su odbijene bez odlaganja.

"Navodi koji su se pojavili u javnosti u potpunosti su netačni i predstavljaju čistu laž", izričiti su iz AFA.

Sudski pozivi na Floridi i ranije istrage

Ipak, iz Saveza su potvrdili da je Okružni sud na Floridi izdao poziv jednoj osobi od koje se zahteva svedočenje pred velikom porotom, kao i dostavljanje dokumentacije i prepiski koje se potencijalno dovode u vezu sa funkcionerima AFA.

Ovaj rasplet nije potpuno iznenađenje, budući da je list La Nacion još u maju preneo da istražne vlasti u SAD pročešljavaju finansijske transakcije preko računa u Vašingtonu i na Floridi, a koje se povezuju sa kompanijama bliskim vrhu AFA.

Inače, Klaudio Tapija, koji se na čelu Saveza nalazi od 2017. godine, već duže vreme vodi pravne bitke i na domaćem terenu:

Sumnje na pranje novca: Krajem prošle godine policija je upala i pretresla prostorije AFA, kao i nekoliko vodećih klubova u zemlji.

Optužbe za utaju poreza: Prostog marta zvanično je pokrenut postupak protiv Tapije i još četvorice visokih funkcionera Saveza.

Otvoreni rat sa predsednikom države

Situacija oko Saveza dodatno je eskalirala dolaskom Havijera Mileija na čelo Argentine, čime su odnosi između države i fudbalskih vlasti stigli do tačke ključanja.

Tapija važi za jednog od najžešćih protivnika Mileijeve reforme, koja predviđa privatizaciju argentinskih klubova - odnosno njihov prelazak iz tradicionalnog modela udruženja u vlasništvu navijača (sociosa) u sportske korporacije otvorene za ulazak stranog kapitala.

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