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Kako je potvrdila predsednica saveza Lise Klavenes, Fudvalski savez Norveške će uputiti žalbu FIFA zbog, kako smatraju, nedopustivog političkog uticaja na odluku o ukidanju suspenzije Folarinu Balogunu, reprezentativcu Sjedinjenih Američkih Država.

Čitav slučaj počeo je kada je američki reprezentativac na utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio direktan crveni karton zbog oštrog starta nad Tarikom Muharemovićem. Takav prekršaj automatski povlači zabranu igranja na narednom meču, ali je FIFA naknadno promenila odluku i omogućila napadaču SAD da nastupi protiv Belgije u osmini finala, gde su Amerikanci doživeli ubedljiv poraz rezultatom 4:1.

Zvanično obrazloženje FIFA bilo je pozivanje na član 27 disciplinskog pravilnika. Ipak, čitav postupak našao se pod lupom nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp javno priznao da je razgovarao sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom o tom slučaju.

1/6 Vidi galeriju Donald Tramp na ceremoniji dodele pehara Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Evrim Aydin / AFP / Profimedia, Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Prema pravilima svetske kuće fudbala, državne vlasti ne smeju da utiču na sportske odluke, zbog čega je Trampova izjava izazvala dodatne polemike.

"Nisam znao šta to znači, mislio sam da nije ništa strašno. Samo sam zatražio preispitivanje. Nisam mu rekao da to mora da uradi", izjavio je predsednik SAD.

U Norveškom fudbalskom savezu smatraju da ovakav slučaj ne sme da prođe bez posledica, bez obzira na to što je reprezentacija SAD ubrzo eliminisana sa Mundijala.

"Kada se pravila zaobilaze na ovaj način, ulazimo u opasnu zonu koja ugrožava čitav sport. Zabrinjavajuće je za fudbal kada su osnovna pravila igre dovedena u pitanje", rekla je Klavenes za "The Times".

Ona ističe da cilj žalbe nije samo analiza konkretnog slučaja, već i zahtev da FIFA jasno prizna da je u ovom procesu napravljena greška, kako se slične situacije ubuduće ne bi ponavljale.

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