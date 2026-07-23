Slušaj vest

Mark Kukurelja je 22. jula proslavio 28. rođendan, a tri dana ranije je postao prvak sveta, dok je i dalje aktuelni šampion Evrope. Levi bek je bio važan deo reprezentacije Španije i ekipe Luisa de la Fuentea koja je donela naciji veliko slavlje.

Uz to, pred početak Mundijala je dogovorio transfer iz Čelsija u Real Madrid koji je samo za obeštećenje izdvojio nešto više od 50 miliona evra.

Kukurelja je prepoznatljiv po svojoj frizuri, dugoj i kovrdžavoj kosi koja "leti" za njim.

Španac odbija da veže kosu tokom mečeva, a prema informacijama koje su plasirali svetski mediji, razlog za to je njegov najstariji sin Mateo (7 godina).

1/5 Vidi galeriju Mark Kukurelja Foto: Vitalii Kliuiev / imago sportfotodienst / Profimedia, Profimedia, Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Mateu je dijagnostifikovan autizam, a kada gleda tatu uživo sa stadiona ili preko televizije, tatu najlakše prepozna upravo po specifičnoj frizuri, pa Mark ne želi da, vezivanjem kose, oteža sinu raspoznavanje.

Fudbaler nikada nije javno potvrdio da je baš to razlog zbog čega i danas pušta kosu "na slobodu", ali je o frizuri pričao ranije, nakon što se sa "crvenom furijom" popeo na krov Evrope.

Tada je objasnio da dugu kosu ima od detinjstva zbog svoje majke.

"Kada sam bio mali, mama bi pola utakmice pričala i nije baš pažljivo gledala, pa joj je tako bilo lakše da me pronađe na terenu", rekao je 2024. godine u interjvuu za "Radio COPE".



Život sa autističnim sinom

Frizura je i danas aktivna, a nažalost priča o problemima sa kojima se nosi porodica fudbalera je prilično tužna.

Kukurelja i njegova supruga Klaudija Rodrigez su, u jednom dokumentarcu, govorili o poteškoćama koje donosi život sa sinom kojem je dijagnostifikovan autizam.

"Brzo smo primetili da se Mateo razlikuje od vršnjaka. Nismo imali podršku škole i prošli smo kroz najgore mesece u životu. Svaki dan smo ga zajedno ostavljali u vrtiću i vraćali se kući plačući"; ispričala je Klaudija.

Foto: Instagram/_claurodri

Fudbaler je, pričajući za špansku državnu televiziju pričao o njihovoj situaciji.

"Najstariji sin je zaista promenio naše živote. Kada je krenuo u predškolsko, počeli smo da primećujemo razlike. Videli smo da je na fotografijama dece koja se igraju uvek bio sam. Mislim da je gledanje vašeg deteta kako pati jedna od najtežih stvari".

Foto: Instagram/_claurodri

U jednom intervjuu on se rasplakao dok je pričao o tome kako ga boli kada vidi kako se njegov sin muči.

"Moramo stalno da mislimo na Matea. ​​Ponekad želimo da uradimo određene stvari, ali ne možemo jer to nije dobro za njega. Odmori su uvek teški jer za njega to znači mnogo promena. Imate dijagnozu da je vaš sin autističan, ali kao roditelji, niste spremni, tako da moramo mnogo da naučimo. Mateo nas je verovatno i mnogo čemu naučio", rekao je fudbaler.

Foto: Instagram/_claurodri

Kukurelja je svoje golove tokom boravka u Čeliju proslavljao imitacijom hoda pingvina. Objasnio je zašto je odabrao baš takav način proslave.

"Video sam na internetu da pingvini biraju partnera i porodicu za ceo život. I ostaju zajedno zauvek. Zato želim da odam priznanje mojoj porodici, koja me podržava i u dobrim i u lošim trenucima. Ovakva proslava posvećena je njima", otkrio je on jednom prilikom.

Bonus video: