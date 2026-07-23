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Bivši igrač Atletiko Madrida ostao je upamćen i po haosu nakon finala Mundijala, kada je skupa sa Leandrom Paredesom ušao u žestok fizički sukob sa reprezentativcima Španije, što je po svemu sudeći i prelomilo odluku uprave madridskog kluba da prekine saradnju s njim.

Kako bi se izbegle dodatne tenzije po njegovom povratku u Španiju, Atletiko je odmah stavio Almadu na transfer listu, a priliku je vrebao klub iz Brazila.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Njujorka Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Tamošnji mediji prenose da je posao pred samim finišem i da se uveliko peglaju poslednje formalnosti pre zvaničnog potpisa.

Pre epizode u redovima "jorgandžija", Almada je nosio dres Veleža, Atlante, Botafoga, a kratko je nastupao i za Lion kao pozajmljeni igrač. U protekloj sezoni odigrao je 27 utakmica u španskoj Primeri i tri puta se upisao u strelce.