ATLETIKO GA OTERAO IZ KLUBA NAKON TUČE U FINALU MUNDIJALA! Argentinac beži iz Madrida posle skandala!
Bivši igrač Atletiko Madrida ostao je upamćen i po haosu nakon finala Mundijala, kada je skupa sa Leandrom Paredesom ušao u žestok fizički sukob sa reprezentativcima Španije, što je po svemu sudeći i prelomilo odluku uprave madridskog kluba da prekine saradnju s njim.
Kako bi se izbegle dodatne tenzije po njegovom povratku u Španiju, Atletiko je odmah stavio Almadu na transfer listu, a priliku je vrebao klub iz Brazila.
Tamošnji mediji prenose da je posao pred samim finišem i da se uveliko peglaju poslednje formalnosti pre zvaničnog potpisa.
Pre epizode u redovima "jorgandžija", Almada je nosio dres Veleža, Atlante, Botafoga, a kratko je nastupao i za Lion kao pozajmljeni igrač. U protekloj sezoni odigrao je 27 utakmica u španskoj Primeri i tri puta se upisao u strelce.