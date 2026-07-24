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Više od 80.000 argentinskih navijača potpisalo je peticiju kojom od Fife traže ponavljanje finala Svetskog prvenstva protiv Španije.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Smatraju da je utakmicu obeležilo skandalozno suđenje Slovenca Slavka Vinčića, te traže da se finale ponovno odigra s drugim sudijom.

Autorka peticije Žizela Sančes tvrdi da je finale "ukaljano kontroverznim i korumpiranim suđenjem" te poziva Fifu da detaljno istraži sve sporne situacije. U opisu peticije navodi kako bi dopuštanje takvih događaja narušilo verodostojnost fudbala te traži da se finale ponovi "bez uticaja korumpiranog sudije".

Španija je osvojila titulu šampiona sveta pošto je savladala Argentinu sa 1:0 posle produžetaka u finalu u Nju Džersiju.

Španci su bili bolji rival gotovo celu utakmicu, a Argentina do 122. minuta nije uputila nijedan šut ka golu rivala. Jedini gol postigao je Feran Tores u 106. minutu.

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