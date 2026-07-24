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Španija je 19. jula pobedila Argentinu rezultatom 1:0 nakon produžetaka i tako stigla do druge u istoriji titule prvaka sveta.

Jedini gol na utakmici je postigao Feran Tores u 106. minutu, kada je ispratio akciju, natrčao na loptu i udarcem "iz prve" savladao Emilijana Martineza i doneo veliku radost čitavoj naciji.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Slavilo se i na "MetLajf" stadionu, a reprezentativci Španije su odmah krenuli prema Toresu.

Samo jedan fudbaler nije slavio sa saigračima, a snimak je postao viralan nekoliko dana nakon što je odigrano finale.

U pitanju je Erik Garsija, defanzivac Barselone.

Kako se pretpostavlja, Garsija je uspeo da ostane miran i ne trči sa saigračima, već ostane na svojoj polovini kako bi, zahvaljujući pravilima, sprečio Argentince da brzo krenu sa centra i praktično napadnu gol Unaja Simona bez ikakvog otpora.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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Haos posle meča Argentine i Engleske  Izvor: Arena 1 Premium