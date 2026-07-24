SAMO JEDAN FUDBALER ŠPANIJE NIJE SLAVIO GOL ZA SVETSKU TITULU! Isplivao neverovatan snimak nekoliko dana nakon finala!
Španija je 19. jula pobedila Argentinu rezultatom 1:0 nakon produžetaka i tako stigla do druge u istoriji titule prvaka sveta.
Jedini gol na utakmici je postigao Feran Tores u 106. minutu, kada je ispratio akciju, natrčao na loptu i udarcem "iz prve" savladao Emilijana Martineza i doneo veliku radost čitavoj naciji.
Slavilo se i na "MetLajf" stadionu, a reprezentativci Španije su odmah krenuli prema Toresu.
Samo jedan fudbaler nije slavio sa saigračima, a snimak je postao viralan nekoliko dana nakon što je odigrano finale.
U pitanju je Erik Garsija, defanzivac Barselone.
Kako se pretpostavlja, Garsija je uspeo da ostane miran i ne trči sa saigračima, već ostane na svojoj polovini kako bi, zahvaljujući pravilima, sprečio Argentince da brzo krenu sa centra i praktično napadnu gol Unaja Simona bez ikakvog otpora.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Bonus video: