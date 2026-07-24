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Nakon što je Argentina posle produžetaka poražena od Španije u finalu Svetskog prvenstva, Nikolas Otamendi je završio svoju reprezentativnu karijeru.

I pred početak Mundijala je bilo informacija da će to da se desi.

Tridesetosmogodišnji defanzivac je u dresu seniorske reprezentacije odigrao 139 utakmica i na njima postigao osam golova. Osvojio je Svetsko prvenstvo 2022. godine i dva puta prvenstvo Južne Amerika.

1/6 Vidi galeriju Nikolas Otamendi Foto: Abbie Parr/AP, Matt Rourke/AP, RONALD WITTEK/EPA

"Danas moram da napišem najteže reči cele moje karijere.

Sanjao sam da nosim dres argentinske reprezentacije od malih nogu, to je bila najveća privilegija koju mi je fudbal pružio. Branio sam ga dušom, sa ponosom i sa odgovornošću da znam šta to znači milionima Argentinaca.

Sudbina je odredila da moja poslednja utakmica bude finale Svetskog prvenstva. To nije bio rezultat koji smo želeli, ali odlazim uzdignute glave, znajući da je ova grupa dala sve od sebe do poslednjeg trenutka.

Opraštam se sa mirom u duši što sam ostavio sve na terenu. Nikada nisam posustajao ni trunku truda, nikada nisam prestao da verujem i nikada nisam prestao da osećam ovaj dres kao najveću čast u svom životu.

Hvala argentinskim navijačima. Hvala vam na vašoj bezuslovnoj ljubavi, na svakoj zastavi, na svakoj pesmi, što ste bili uz nas u dobrim vremenima i, pre svega, u najtežim. Naterali ste nas da osetimo, svaki put kada bi se svirala himna, da nismo samo jedanaest igrača, već milioni koji brane isti san.

Hvala mojoj porodici. Bili su mi utočište u svakom padu i moja snaga u svakom izazovu. Izdržali su udaljenosti, odsustva, suze i frustracije. Nikada nisam hodao ovim putem sam; svaki korak smo pravili zajedno.

A onima koji danas i dalje nose ovaj dres, želim da kažem nešto iz dna svog srca: nikada ne prestajte da verujete. Biće udaraca koje izgleda nemoguće prevazići, ali ovaj dres uvek nagrađuje one koji ga brane poniznošću, žrtvom i ljubavlju. Držite glave visoko, borite se i ne dozvolite da vam poraz ukrade nadu. Uveren sam da će sledeće poglavlje naše priče biti vaše.

Danas se opraštam od argentinske reprezentacije, ali sa ogromnim ponosom što sam predstavljao svoju zemlju. Jer titule su deo istorije, ali ljubav prema ovim bojama traje ceo život.

Hvala ti, Argentino. Hvala ti što si mi dozvolio da ostvarim svoj san da budem svetski šampion i da nosim najlepši dres na svetu.

Zbogom, reprezentacijo", poručio je Nikolas Otamendi.

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