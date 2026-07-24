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Fudbaler veznog reda je igrao na tri od ukupno četiri utakmica Australije na Mundijalu. Prvu utakmicu grupne faze protiv Turske je presedeo na klupi, zatim je protiv SAD na terenu proveo 29 minuta, protiv Paragvaja 58, dok je igrao 74 minuta protiv Egipta u utakmici šesnaestine finala.

Australija je porazom nakon jedanaesteraca završila učešće na Svetskom prvenstvu, a nedugo nakon toga Kristijan Volpato je upao u ozbiljne probleme.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Volpato, fudbaler pozitivan na kokain Foto: Christopher Neundorf/EPA, Tony Gutierrez/AP, JASON HENRY/AAP

Prema izveštajima medija Volpata je u Sidneju zaustavila policija zbog prekoračenja brzine. On je, u zoni gde je ograničenje 60 kilometara na sat vozio 109 kilometara na sat.

Fudbaler Sasuola je podvrgnut preliminarnom testiranju na drogu, a rezultat je otkrio da je pozitivan na kokain.

Urađen je odmah novi uzorak za laboratorijsku analizu koja bi trebalo da potvrdi ili odbaci prvobitni rezultat.

Policija je saopštila da fudbaler još uvek nije krivično prijavljen zbog droge, već da je, za sada, kažnjen samo zbog prekoračenja brzine. Međunarodna vozačka dozvola mu je oduzeta na šest meseci.

Zanimljivo je da je fudbaler ranije iste noći već jednom bio zaustavljen zbog brze vožnje.

Ko je Kristijan Volpato?

Radi se o fudbaleru rođenom 15. novembra 2003. godine u Australiji, u mestu Kamperdaun u državi Novi Južni Vels u Australiji. Kao što može da se pretpostavi po imenu, vuče italijansko poreklo.

I igrao je za mlade reprezentacije reprezentacije Italije, ali je odlučio da bude deo prvog tima Australije.

U mlađim kategorijama je igrao za ekipe iz Sidneja, a profesionalnu karijeru je počeo u Romi, odakle je 2023. godine prešao u Sasuolo za koji je do sada odigrao 72 utakmice.

Prema specijalizovanom sajtu Transfermarkt njegova vrednost se procenjuje na 10 miliona evra po čemu je jedan od najskupljih fudbalera u ekipi.

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