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Međunarodno savetodavno telo zabeležilo je sedam upozorenja koja ukazuju na potencijalne neregularnosti i manipulacije mečevima na upravo završenom Mundijalu, dok FIFA tvrdi da je sve bilo čisto, a opširan tekst o ovoj temi doneo nam je The Athletic.

Rezultati do kojih je došla Grupa Kopenhagen (Group of Copenhagen), nezavisna međunarodna mreža posvećena otkrivanju, sankcionisanju i sprečavanju nameštanja sportskih takmičenja, usledili su nakon operacije praćenja integriteta tokom sva 104 meča turnira.

Nakon što je Savet Evrope objavio sažetak zaključaka još neobjavljenog izveštaja, izvori upoznati sa detaljima navode da su među spornim situacijama i sledeći događaji:

Crveni karton za Tembu Zvanea: Isključenje reprezentativca Južne Afrike u 84. minutu uvodnog meča protiv Meksika.

Sumnjive uplate na Polymarketu: Na američkoj platformi za predviđanje baziranoj na kriptovalutama uplaćeno je čak 4,8 miliona dolara (3,6 miliona funti) na opciju da Španija neće pobediti Zelenortska Ostrva u grupnoj fazi (meč je završen bez golova).

1/7 Vidi galeriju Španija - Kape Verde Mundijal 2026 Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Neobično duga VAR provera: Zastoj od tri i po minuta pre nego što je poništen gol Španca Ferana Toresa u pobedi nad Saudijskom Arabijom (4:0).

Slučaj "Folarin Balogun" i insajderske informacije

Izvori navode da je izveštaj detaljno opisao kako je Polymarket 2. jula otvorio opciju za klađenje pod nazivom: "Da li će Folarin Balogun igrati protiv Belgije?" To tržište je otvoreno istog dana kada je američki napadač dobio crveni karton protiv Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala.

Disciplinska komisija FIFA tek je 5. jula zvanično potvrdila da će Balogunu biti ukinuta suspenzija i da ima pravo nastupa. Prema istim izvorima, Grupa Kopenhagen ističe da slične opcije nisu otvarane ni za jednog od preostalih 14 igrača koji su dobili crveni karton tokom turnira - od kojih nijednom suspenzija nije bila ukidana.

1/5 Vidi galeriju Folarin Balogun na meču Hrvatska vs Srbija, spktakl u Rijeci Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Grupa Kopenhagen, koja deluje u okviru Makolin konvencije Saveta Evrope, uputila je zvaničan zahtev FIFA tražeći pismeno objašnjenje u vezi sa slučajom Balogun.

FIFA tvrdi: Sve je čisto!

Operacija Grupe Kopenhagen sprovedena je u koordinaciji sa Radnom grupom za integritet FIFA. Međutim, u utorak je Radna grupa FIFA objavila sopstvene nalaze u kojima se navodi da tokom celog turnira "nisu identifikovane sumnjive kladioničarske aktivnosti niti indicije o manipulaciji utakmicama".

Samo dan kasnije, Grupa Kopenhagen objavila je da je tokom njenog praćenja podignuto sedam "žutih upozorenja". Prema njihovoj definiciji, ova upozorenja se izdaju zbog "različitih indicija o neregularnostima", što može uključivati neobjašnjive fluktuacije kvota, glasine na društvenim mrežama ili informacije iz tajnih izvora.

Kristijan Kalb, stručnjak za industriju igara na sreću, objašnjava za The Athletic da uočene neregularnosti ne moraju nužno da znače da je reč o nameštanju:

"Nagle promene kvota ili prelivanje likvidnosti se mogu objasniti na više načina koji nemaju veze sa manipulacijom. Glavni problem nastaje kada postoji sukob interesa i potencijalno korišćenje insajderskih informacija.

Klasične kladionice često koriste platforme poput Polymarketa za takozvani 'hedžing' (osiguranje od gubitka). Ako je kladionica manja, a ogroman broj ljudi se kladi na izrazitog favorita, oni ulažu novac na suprotan ishod na drugim platformama kako bi smanjili rizik od ogromnih gubitaka ako favorit ne pobedi."

Rekordnih 240 milijardi dolara na kladionicama

Grupa Kopenhagen procenjuje da je tokom ovog Svetskog prvenstva na klađenje utrošeno neverovatnih 240 milijardi dolara, što je duplo više u odnosu na Mundijal u Kataru 2022. godine.

Takođe, navodi se da je pod pojačanim nadzorom bilo 15 utakmica (posebno u poslednjem kolu grupne faze), dok je detaljno analizirano 12 velikih kontroverzi.

Po prvi put, monitori su pružili kontinuirano praćenje "tržišta predviđanja" (prediction markets) kao što su Polymarket i Kalshi (koji je zvanični partner FIFA). Ova tržišta posluju u izuzetno fragmentiranom okruženju koje se brzo menja, sa pravilima koja variraju od države do države.

"Ova tržišta predviđanja otvaraju neviđena pitanja: omogućavaju klađenje na izuzetno širok spektar događaja, često potpuno anonimno i uz korišćenje metoda plaćanja koje je teško pratiti. Njihovo praćenje je bio presedan kada su u pitanju velika međunarodna takmičenja", zaključuje se u izveštaju Grupe Kopenhagen.

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