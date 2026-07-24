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Francuski reprezentativac Majkl Olise postao je apsolutni hit na društvenim mrežama nakon nesvakidašnjeg poteza tokom odmora u Sjedinjenim Američkim Državama.

1/6 Vidi galeriju Majkl Olise Foto: SARAH YENESEL/EPA, Petr David Josek/AP

Ofanzivac minhenskog Bajerna odlučio je da produži boravak u SAD i usred Njujorka se priključi lokalnim rekreativcima na parkovskom terenu. Na opšte oduševljenje prisutnih, jedna od najvećih zvezda proteklog turnira opušteno je pimplala i igrala fudbal - i to u dugim pantalonama i samo u čarapama.

Olise je skrenuo ogromnu pažnju na sebe fantastičnim izvedbama na nedavno završenom takmičenju, gde je sa sedam asistencija bio jedan od ključnih igrača "Trikolora" na putu do četvrtog mesta.

Dok snimci njegove opuštene partije u "Velikoj jabuci" kruže internetom, fudbalska pijaca opasno kuva. Iako je trenutno pod ugovorom sa Bavaricima, sve su glasnije spekulacije da bi sjajni Francuz uskoro mogao da ostvari transfer karijere i obuče dres Real Madrida.

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