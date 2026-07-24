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Iako prvo nije bilo žestokih osuda, koliko se očekivalo, iz reprezentacije Španije, selektor ne krije razočaranje zbog ponašanja reprezentativaca Argentine.

Prema njegovim rečima, dešavanja nakon poslednjeg sudijskog zvižduka bacila su senku na veliko finale i nemaju mesto u sportu.

Podsetimo, Španija je u finalu Mundijala na stadionu "MetLajf" savladala Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka i tako stigla do druge svetske titule u istoriji. Međutim, umesto da se priča isključivo o velikom uspehu "crvene furije", pažnju javnosti je privukao sukob fudbalera koji je izbio odmah nakon završetka meča.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

"U trenutku kada sam slavio sa igračima nisam bio svestan šta se tačno dešava, ali ono što se dogodilo posle utakmice ne može da se prihvati ni pod kakvim okolnostima", rekao je De la Fuente i dodao:

"Ono što smo videli je nedopustivo i neprihvatljivo. Igrači takvog nivoa, koje predvodi sjajan trener, sigurno se i sami osećaju loše zbog svojih postupaka. Takve scene ne pripadaju fudbalu".

Incidenti pod lupom FIFA

Nedugo po završetku susreta došlo je do ozbiljne gužve na terenu. Leandro Paredes se našao u centru haosa i sukoba sa španskim fudbalerima, dok je Nahuel Molina, prema navodima, udario Rodrija. U optužbama se našao i pomoćni trener Argentine Fabijan Ajala ko ji je fizički nasrnuo na Danija Olma.

1/5 Vidi galeriju Tuča igrača Argentine i Španije Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

De la Fuente je posebno istakao da su njegovi igrači uspeli da zadrže prisebnost uprkos tenzijama koje su vladale na terenu.

"Želim da pohvalim ponašanje naših igrača tokom tih napada i provokacija. Ostali su smireni i do kraja pokazali sportski duh“, poručio je Španac.

Zbog svega što se dogodilo FIFA je otvorila disciplinski postupak i pokrenula zvaničnu istragu. Nadležni organi analiziraće sve okolnosti incidenata kako bi utvrdili odgovornost učesnika i doneli odluku o eventualnim sankcijama.

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