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Ono o čemu se u fudbalskim krugovima nagađalo nedeljama, dobilo je svoju epilog - Jirgen Klop je novi selektor reprezentacije Nemačke!

Međutim, umesto klasične i protokolarne promocije, prva konferencija za medije pretvorila se u pravi verbalni okršaj. Razočaran načinom na koji su nemački novinari u prošlosti tretirali njegove prethodnike, Tomasa Tuhela i Julijana Nagelsmana, Klop je iskoristio prvu priliku da postavi jasne granice i otvori karte.

"Ovaj posao ne radim zbog sebe, već zbog svih vas. Prihvatio sam funkciju iako sam dobro video kako ste se ophodili prema Nagelsmanu i Tuhelu," poručio je oštro Klop, a zatim uputio i direktno upozorenje:

"Ukoliko budete mešali moju porodicu - odlazim. Ako smatrate da ne radim dobro svoj posao, kažite mi to direktno u lice i otići ću istog trenutka, bez traženja ijednog evra otpremnine."

Jirgen Klop Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Šira ovlašćenja i vizija za budućnost

Klop je sa Fudbalskim savezom Nemačke (DFB) dogovorio saradnju do 2030. godine, uz godišnju platu od 7 miliona evra - što je finansijski identično ugovoru koji je imao i njegov prethodnik.

Ipak, uloga harizmatičnog stručnjaka biće daleko kompleksnija od samog vođenja prvog tima. Čelnici DFB-a namenili su mu ulogu glavnog arhitekte za korenite reforme u nemačkom fudbalu, koji već duže vreme prolazi kroz krizu identiteta.

Nemački savez ocenjuje da naciji ne manjka talenata, već jasnog pobedničkog mentaliteta i sistemske proizvodnje igrača svetske klase. Zadatak novog selektora biće da donese nove ideje i vrati prepoznatljivi šampionski gen reprezentaciji koja na veliki rezultat čeka još od polufinala Evropskog prvenstva 2016. godine.

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