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Do skandala je došlo nakon finalne utakmice Svetskog prvenstva 2026. godine, u kojoj je Španija savladala Argentinu sa 1:0. Pevačica je na TikToku objavila video sa nekadašnjom glumicom u filmovima za odrasle Mijom Kalifom, uz stihove numere „La Perla” i komentar: „Kako zvuči život sada kada su 'perle' poražene”. Ovo je u Argentini doživljeno kao direktna provokacija na račun njihove reprezentacije i Lionela Mesija.

Iako je Rosalija ekspresno obrisala snimak i uputila izvinjenje, objasnivši da nije pažljivo pročitala propratni tekst te da joj namera nije bila da bilo koga uvredi, šteta je već bila načinjena.

Nastup „Omaž Rosaliji u koncertu – Simfonijski ansambl”, planiran na platou Muzeja urbane umetnosti u Kordobi, zvanično je otkazan.

Uprava muzeja navele je da je do suspenzije došlo iz razloga van njihove kontrole, pre svega radi bezbednosti samih izvođača. Lokalna produkcija koja je stajala iza projekta, a koja inače nema direktne veze sa španskom pevačicom, potvrdila je da je bila preplavljena negativnim komentarima i porukama nezadovoljnih građana.

Ceremonija dodele pehara i medalja na Mundijalu Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Printskrin

Organizatori su u saopštenju naglasili da je projekat pripreman mesecima unapred, ali su istakli da potpuno razumeju burnu reakciju naroda, imajući u vidu da je fudbal u Argentini neodvojivi deo nacionalnog identiteta.

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Lionel Mesi plače Izvor: Arena 1 Premium