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Bajka Vozinje dobila je novo poglavlje!

Golman Zelenortskih Ostrva, koji je bio jedno od najvećih otkrovenja nedavno završenog Svetskog prvenstva, karijeru će nastaviti u jednom od najvećih klubova Južne Amerike - čileanskom Kolo-Kolu.

1/8 Vidi galeriju Vozinja Foto: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia, DC / Crysta Pix /Sports Pr / Zuma Press / Profimedia

Četrdesetogodišnji čuvar mreže tokom Mundijala postao je prava senzacija. Iako je u turnir ušao kao gotovo nepoznato ime široj fudbalskoj javnosti, svojim odbranama protiv velikih reprezentacija kupio je srca navijača širom sveta.

Posebno se pamte njegove bravure protiv Španije i Argentine, a Zelenortska Ostrva ispisala su istoriju plasmanom u nokaut fazu najvećeg fudbalskog takmičenja. Njihov put završen je tek posle dramatičnog poraza od Argentine 3:2 nakon produžetaka.

A onda je usledila prava ludnica!

Dok je pre Mundijala bio daleko od reflektora, Vozinja je preko noći postao globalna zvezda. Njegov profil na društvenim mrežama eksplodirao je, a broj pratilaca porastao je sa nekoliko desetina hiljada na gotovo 30 miliona!

Interesovanje za njega odmah je poraslo. Pominjala se čak i mogućnost odlaska u MLS i Inter Majami, ali je iskusni golman izabrao Južnu Ameriku i dres slavnog Kolo-Kola.

Za Vozinju je ovo možda i najlepši trenutak karijere. Čovek koji je godinama branio daleko od najvećih evropskih scena sada će stati na gol jednog od najtrofejnijih klubova Čilea.

Od zaboravljenog golmana do heroja Mundijala – fudbal je još jednom pokazao zašto ga ceo svet voli.