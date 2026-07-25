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Posle fudbalske bajke na Mundijalu, usledilo je opuštanje daleko od terena, ali ni tamo nisu mogli da promaknu objektivima.

Feran Tores i Markos Ljorente postali su nova tema svetskih medija nakon fotografija sa odmora na Ibici koje su izazvale buru na društvenim mrežama.

Njih dvojica su uživali na jahti, kupali se, družili i razmenjivali trenutke bliskosti, a jedan kadar posebno je privukao pažnju javnosti.

Na fotografijama i snimcima vidi se kako se saigrači grle i ljube, što je bilo dovoljno da internet eksplodira. Ubrzo su krenule brojne reakcije, šale i spekulacije među korisnicima društvenih mreža, dok su mnogi pokušavali da protumače njihov odnos.

Ipak, za sada nema nikakve potvrde da je reč o bilo čemu osim velikog prijateljstva i bliskog odnosa dvojice saigrača. Njihova prisnost ne čudi one koji prate reprezentaciju Španije, jer su tokom Mundijala često provodili vreme zajedno i pokazali da su u sjajnim odnosima.

Reprezentativci Španije uživaju na Ibici Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Zanimljivo je i da su obojica iza sebe imala neverovatan turnir. Tores je postao jedan od heroja Španije posle odlučujućeg gola u finalu protiv Argentine, dok je Ljorente bio deo ekipe koja je stigla do najvećeg uspeha u istoriji reprezentacije.

Feran Tores, junak Španije na Mundijalu 2026. Foto: Leo Barrilari / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Sada su, međutim, van terena privukli veliku pažnju na potpuno drugačiji način - fotografijama koje su izazvale lavinu komentara širom sveta.

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Vozinja, Zelenortska ostrva, Mundijal 2026 Izvor: Instagram