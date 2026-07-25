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Di Marija je bio važan deo tima koji je pokorio svet pre četiri godine, a ovog puta je bio u ulozi navijača.

Argentina - Engleska, više od igre Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Na pitanje kako je doživeo Mundijal i aktuelnu reprezentaciju, dao je odgovor sa kojim bi se verovatno saglasilo 99% Argentinaca.

"Za mene je Svetsko prvenstvo završeno kada je Argentina pobedila Englesku. Doneli smo najveću radost celoj zemlji. To se baš osetilo i to me je učinilo veoma srećnim. Večno sam zahvalan svima", rekao je za portal "Tyc" nakon meča sa Belgranom.

Odmah zatim je nastavio, nadovezao se na temu reprezentacije.

"Ovo je najbolja reprezentacija u istoriji Argentine. Nadam se da će Skaloni ostati. On je čovek koji je promenio istoriju reprezentacije. I nadam se da će Leo (Mesi) nastaviti da igra dokle god bude želeo. Sa 39 godina i dalje pokazuje zašto je jedan od najboljih u istoriji".

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