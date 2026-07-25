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Poruka prvog čoveka svetske kuće fudbala objavljena je na zvaničnom sajtu argentinskog fudbalskog saveza, a Infantino je posebno istakao doprinos argentinskog tima celokupnom utisku takmičenja.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Argentina je u finalu poražena od Španije rezultatom 1:0, ali je prema Infantinu svojim igrama značajno doprinela uspehu prvenstva i privukla pažnju ljubitelja fudbala širom sveta.

"Briljantna igra Argentine bila je ključna za to da ovo prvenstvo postane izuzetan događaj koji je privukao milione fudbalskih navijača širom sveta. Iskreno čestitam svima koji su doprineli ovom velikom uspehu: igračima, selektoru Lionelu Skaloniju, stručnom i medicinskom štabu i, naravno, brojnim navijačima koji su bodrili tim tokom celog turnira", naveo je Infantino.

Predsednik FIFA je u završnici poruke podsetio Tapiju, koji je član Saveta FIFA, da ih uskoro očekuje novi susret.

"Nadam se da ćemo se vrlo brzo videti", poručio je Infantino.

Ipak, čestitka dolazi u trenutku kada se Argentina suočava sa potencijalnim disciplinskim posledicama.

FIFA je pokrenula postupke zbog incidenata nakon finalnog susreta, kao i zbog spornog transparenta koji su argentinski fudbaleri istakli posle pobede u polufinalu protiv Engleske, a na kojem je pisalo: "Malvini su Argentinski".

Tokom Mundijala kružile su glasine da je Argentina privilegovana i da ima zaštitu od FIFA i sudija, pa će ovo čestitka ponovo uzburkati duhove...

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