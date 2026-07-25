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Dešan nije uspeo da se medaljom na Mundijalu oprosti od reprezentacije, ali njegov stručni štab je znao da ceni rad sa njim. Dvadeset jedan član tima potpisao je emotivno pismo zahvalnosti, u kojem su opisali kakav je Dešan bio kao lider, trener i čovek.

1/6 Vidi galeriju Didije Dešan Foto: Baptiste Autissier / PsnewZ / Profimedia

Pismo su zajednički potpisali svi najbliži Dešanovi saradnici – od pomoćnih trenera i kondicionih stručnjaka, preko lekarskog tima i fizioterapeuta, do ljudi zaduženih za logistiku, medije i svakodnevno funkcionisanje reprezentacije.

"Želeli smo da ti se obratimo. Zato što postoje zahvalnosti koje ne mogu da ostanu neizrečene.

Hvala ti što si nam ukazao poverenje, što si nam omogućio da budemo deo ove jedinstvene avanture i što si nam dao priliku da budemo uz tebe.

Tokom svih ovih godina naučio si nas da postoji način da se služi reprezentaciji Francuske. Uvek sa visokim zahtevima. Ali i sa poniznošću, disciplinom, solidarnošću i odanošću. I sa idejom koja te nikada nije napustila – da ništa nije važnije od dresa.

Tu rečenicu čuli smo od tebe stotinama puta. Ali još važnije, videli smo kako je svakodnevno živiš.

Za tebe standardi nikada nisu bili predmet pregovora. Pre nego što si ih tražio od nas, postavljao si ih sebi. U svakoj odluci koju si donosio.

Naučio si nas da su rad i čvrsta uverenja vredniji od velikih najava, da se odgovornost ne traži – ona se preuzima.

Naučio si nas da je svaki detalj važan, od terena, preko kuhinje, pa sve do konferencija za medije i prostorije za oporavak.

Naučio si nas da prihvatimo poraze bez traženja izgovora. Da ostanemo zajedno kada sve ide dobro, ali i kada izgleda da se sve raspada.

Naučio si nas da veliki tim nije samo skup velikih igrača. On se gradi od ljudi koji žele da napreduju zajedno. Uvek si nas podsećao da je svako važan. Dao si nam osećaj da naš rad ima vrednost.

Naravno, nikada ne treba uzimati zdravo za gotovo ono što je izuzetno. Više od titule svetskog prvaka, fascinira tvoja postojanost na najvišem nivou. Nijedan selekt

Sigurni smo da će istorija pamtiti pobede, rekorde, finala i večeri koje su oduševile čitavu naciju. Mi ćemo, međutim, pamtiti i uspomene za koje niko nikada neće saznati. Razgovore nasamo, zajedničke trenutke za stolom, reči utehe posle teških dana. Trenutke neizvesnosti u kojima je nekoliko tvojih rečenica bilo dovoljno da sve ponovo pokrene.

Naučio si nas da liderstvo ne zahteva velike govore. Da može da bude mirno. Da mora da bude zahtevno. Puno poštovanja. I duboko ljudsko.

Otišao si onako kako si i obavljao ovu funkciju – dostojanstveno i nenametljivo. Bez traženja komplimenata. Nikada ne stavljajući sebe iznad institucije. Posvetio si 14 godina svog života vođenju reprezentacije Francuske i pružio nam priliku da sve to proživimo uz tebe. Tu privilegiju nikada nećemo zaboraviti.

Ako su u Majamiju potekle suze, to je zato što je teško oprostiti se posle ovakvog putovanja.

Zato želimo da ti kažemo jedno veliko hvala. Hvala na poverenju, na tvojoj dobronamernoj strogosti koja nas je učinila boljima, na trenucima koji će zauvek ostati u našim sećanjima, na lignjama i sladoledu od pistaća.

Od ove avanture ostaće neizbrisiv trag koji će nas povezivati do kraja života. Ponos što smo služili reprezentaciji Francuske. I sreća što smo to činili uz tebe“, stoji u pismu.

Podsetimo Dešan je sa reprezentacijom Francuske osvojio svetsku titulu 2018 godine u Ruisiji, dok je 2022 u Kataru u finalu poražen od Argentine.