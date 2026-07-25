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Međutim i dalje se priča o incidentima sa igračima Argentine posle Mundijala.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Mediji i društvene mreže su opširno izveštavali o incidentu koji su izazvali argentinski igrači na kraju utakmice.

Pojavili su se snimci, pa čak i audio snimci, na kojima se argentinski selektor Roberto Ajala navodno izvinjava. Olmo je izneo jasan stav po tom pitanju.

"Ako neko kaže da mu je žao, a istovremeno opravdava udarac i tvrdi da je to bila reakcija na moju uvredu, onda mu verovatno nije zaista žao. Ne govori istinu jer mu nisam ništa rekao i zato mi ne treba njihovo izvinjenje“, rekao je Olmo.

Zaključio je rekavši:

"Ono što nas zaista definiše nije greška, već hrabrost da je priznamo ponizno, iskreno i dostojanstveno.“

Snimci koji su se kasnije pojavili pokazali su da Paredes nije bio jedini koji je izgubio kontrolu. Jedan od njih prikazuje Ajalu, bivšeg kapitena Argentine i ključnog člana Skalonijevog stručnog štaba, kako se sukobljava sa Danijem Olmom nakon kratke verbalne razmene. U jednom trenutku ga je udario pesnicom u lice. Olmo nije uzvratio, već je ostao da stoji ispred njega i nastavio svađu, a veći sukob sprečili su drugi igrači.