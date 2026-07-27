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Đani Infantino nije mogao da prećuti brojne kritike koje su pratile Svetsko prvenstvo, pa je predsednik FIFA odlučio da se oglasi i pošalje poruku onima koji su osporavali odluke svetske kuće fudbala.

Prvi čovek FIFA objavio je opširnu poruku na društvenim mrežama, u kojoj je sumirao utiske posle Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku, ali je najveću pažnju privukao deo u kojem je žestoko odgovorio kritičarima.

Infantino je poručio da su oni koji napadaju FIFA "zaposleni širenjem mržnje", dok se ljudi iz svetske fudbalske organizacije, kako kaže, nalaze "na prvoj liniji" i rade na organizaciji najvećeg sportskog događaja na planeti.

"Onima iza svojih olovaka i papira, iza svojih ekrana, koji šire mržnju i lažne glasine, želim da kažem: dok vi sedite iza svojih stolova, mi u FIFA smo na prvoj liniji. Radimo naporno i isporučujemo najbolji šou na svetu", napisao je Infantino.

Predsednik FIFA posebno je istakao da je turnir protekao bez velikih bezbednosnih problema.

"Nije bilo nasilja, nije bilo incidenata. Imali smo 100 odsto bezbednost i sigurnost, samo radost i sreću! Dok su oni slavili kritike i napade, vi ste bili zauzeti sadnjom semena mržnje", poručio je Infantino.

Ipak, mnogi smatraju da je Mundijal bio jedan od najkontroverznijih u istoriji. Brojne polemike izazvala je odluka FIFA da suspenduje kaznu Folorina Baloguna, nakon čega su reagovali pojedini savezi, a bilo je i najava pravnih koraka.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Infantino je, međutim, stao u odbranu takvih odluka i poručio da su sporne sudijske i disciplinske odluke nešto što se dešava i u najvećim ligama sveta.

"Možda je vreme da pokažemo malo ljubavi. Sporne sudijske odluke ili čudne disciplinske odluke, kao što su pogrešni crveni i žuti kartoni ili naknadne odluke da se igrači ne suspenduju u određenim situacijama, redovna su pojava i široko prihvaćena u nekim od najvećih liga na svetu", naveo je predsednik FIFA.

Infantino je u objavi branio i tretman reprezentacije Irana tokom turnira, kao i odluke organizacije u vezi sa problemima oko viza pojedinih aktera Mundijala.

Njegova poruka odmah je izazvala nove reakcije, posebno zbog toga što je usledila nakon brojnih kritika koje su pratile turnir - od suđenja, preko disciplinskih odluka, pa sve do političkih tema koje su obeležile šampionat.