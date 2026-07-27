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Kilijan Mbape prvi put se oglasio nakon što je reprezentacija Francuske završila Svetsko prvenstvo bez medalje.

Iako su "Trikolori" bili među favoritima za titulu, takmičenje su završili na četvrtom mestu, a kapiten ekipe priznao je da razočaranje postoji, ali da je ponos zbog svega što su pokazali ipak jači.

Zvezda Real Madrida uputila je emotivnu poruku navijačima i zahvalila svima koji su bili uz reprezentaciju tokom čitavog turnira.

"Hvala vam. Bio je to mesec pun emocija u kojem smo pomerili sopstvene granice. Mesec ponosa zbog nošenja francuskog dresa, ispunjen strašću koja nas pokreće na terenu, ali i vas ispred ekrana i na tribinama", napisao je Mbape.

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape protiv Španije Foto: Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Ipak, francuski as nije krio da će gorak ukus neuspeha još dugo ostati.

"Nismo osvojili titulu koju smo zajedno želeli. To boli i boleće još neko vreme, neću lagati. Možda smo vam dugovali bolji kraj, ali ne biramo uvek kako će se priča završiti. Biramo ono što u nju uložimo, a mi smo dali sve od sebe", poručio je kapiten Francuske.

"Ova nagrada pripada celoj ekipi"

Mbape je na Mundijalu proglašen za najboljeg strelca turnira, ali je individualno priznanje odmah stavio u drugi plan. Napadač Reala istakao je da bez saigrača ne bi mogao da ostvari ono što jeste.

"Ta nagrada pripada ekipi jednako kao i meni. Bez njihovog truda, kretanja, dodavanja i timskog duha koji nas je vodio od prve do poslednje utakmice, ne bih mogao da postignem sve te golove", rekao je Mbape.

Kapiten Francuske naglasio je koliko mu znači činjenica da je treći put u karijeri nastupao na najvećoj fudbalskoj smotri.

"Odmalena sam sanjao da barem jednom zaigram na Svetskom prvenstvu. Nastupio sam na tri, jedno sam osvojio, a ove godine imao sam čast da budem kapiten. To nikada neću zaboraviti", poručio je francuski fudbaler.

Emotivna poruka navijačima

Posebno mesto u njegovoj poruci zauzeli su navijači, koji su pratili reprezentaciju uprkos velikoj vremenskoj razlici.

"Bili ste u svojim domovima, kafićima, sa porodicom ili prijateljima, širom Francuske i šire. Drugi su bili sa nama na stadionima, sa zastavama na ramenima. Deca sjajnih očiju, muškarci i žene svih porekla i generacija, ujedinjeni u jednoj radosti - radosti učestvovanja. To je moć ovog sporta", napisao je Mbape.

Francuz je dodao da navijači nikada nisu okrenuli leđa reprezentaciji.

"Nikada nas niste izneverili, čak ni u najtežim trenucima, pa ni onda kada smo to najmanje zaslužili", istakao je kapiten "Trikolora".

Mbape nije zaboravio ni selektora Didijea Dešana i kompletan stručni štab.

"Hvala njemu i celom osoblju, fizioterapeutima, kuvarima, trenerima, vozačima - svim tim ljudima koje niko ne vidi, a bez kojih ništa od ovoga ne bi bilo moguće", poručio je.

Kilijan Mbape Foto: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

"Priča se nastavlja"

Na kraju poruke Mbape je podsetio da fudbal, uprkos svim razočaranjima, uvek donosi nove prilike.

"Svetsko prvenstvo je gotovo, ali priča ide dalje. Biće drugih utakmica, drugih letnjih ili zimskih večeri u kojima ćemo se svi ponovo naći uz istu igru, sa istom neiscrpnom željom. Naša zajednička igra još nije gotova. Hvala vam na svemu", zaključio je Mbape.