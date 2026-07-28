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Poziv je stigao iz Vašingtona, 27. jula, a zvanično pismo predsedniku FIFA je poslao Džejmi Raskin, visoki član Komiteta za pravosuđe Predstavničkog doma SAD. U pitanju je komitet koji je direktno povezan sa Belom kućom s obzirom na to da ima funkciju da nadzire rad izvršne vlasti.

Raskin je najviši član Demokratske stranke (opozicione) u Komitetu za pravosuđe i to je iskoristio kako bi pozvao Đanija Infantina na razgovor, međutim, njegova moć je u ovoj situaciji ograničena. Pošto demokrate nemaju većinu u Predstavničkom domu, Raskin ne može da izda sudski poziv za predsednika FIFA, već je Švajcarca pozvao na saradnju i razgovor.

Bez obzira na to, optužbe su prilično ozbiljne i mogle bi da naprave ozbiljan potres u svetu fudbala i u svetskoj fudbalskoj federaciji.

U okviru Raskinovog pisma pokrenuta je istraga o navodnoj korupciji, nepotizmu i "usluga za uslugu" odnosima između FIFA i administracije Donalda Trampa, uključujući pitanja o poklonima, uplatama i zakupu prostora u "Tramp kuli". Komitet je u tom pismu zvanično zatražio da se Infantino pojavi na intervjuu, što se u političkom kontekstu smatra formalnim pozivom na saslušanje pred nadležnim telom Kongresa.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

Šta su konkretno optužbe iz Vašingtona?

"LEGALNO PODMIĆIVANJE“ I UDVARANJE ADMINISTRACIJI

Infantino je optužen da je sistematski radio na sticanju naklonosti administracije Donalda Trampa. Konkretni primeri navedeni u istrazi uključuju:

Zakup prostora u "Tramp kuli" : FIFA je iznajmila kancelarijski prostor na 17. spratu „Tramp kule“ u Njujorku, za šta se tvrdi da je bilo nepotrebno i preskupo (oko 600.000 dolara godišnje), što se tumači kao način za prebacivanje novca Trampovoj porodičnoj kompaniji.

: FIFA je iznajmila kancelarijski prostor na 17. spratu „Tramp kule“ u Njujorku, za šta se tvrdi da je bilo nepotrebno i preskupo (oko 600.000 dolara godišnje), što se tumači kao način za prebacivanje novca Trampovoj porodičnoj kompaniji. FIFA nagrada za mir: Infantino je optužen da je izmislio i dodelio "FIFA nagradu za mir" Donaldu Trampu kako bi ga politički favorizovao.

MEŠANJE U SPORTSKE ODLUKE

Infantino se suočava sa optužbama za politički uticaj nakon što je Tramp, prema izveštajima, pozvao predsednika FIFA kako bi lobirao da se poništi crveni karton američkom igraču Folarinu Balogunu. FIFA je naknadno odložila suspenziju, što je izazvalo međunarodne kritike zbog kršenja principa fer-pleja.

ZLOUPOTREBE U PRODAJI KARATA

Istraga navodi da je FIFA koristila svoj "povlašćeni status" kod Trampove administracije da bi sprovodila "nezakonito divljanje cena" i prevarantske taktike pri prodaji karata za Svetsko prvenstvo, što je dovelo do ekstremno visokih cena koje su mnoge navijače izbacile iz mogućnosti da prisustvuju utakmicama.

URUŠAVANJE ETIČKIH STANDARDA

Optužbe uključuju navode da je Infantino, po stupanju na funkciju, sistemski demontirao FIFA-in etički komitet i etičke zaštitne mehanizme, čime je omogućio nedostatak transparentnosti i nadzora.

POVEZANOST SA PRAVOSUĐEM

Raskin je u pismu ukazao i na odluku Ministarstva pravde SAD da obustavi krivično gonjenje određenih osoba umešanih u prethodne korupcionaške skandale u svetskom fudbalu, sugerišući moguću povezanost između tih odluka i novog odnosa FIFA-e i Trampove administracije.

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