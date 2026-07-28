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Dok Španija slavi drugu titulu prvaka sveta posle pobede nad Argentinom u velikom finalu, u mnogim reprezentacijama već se prave ozbiljne analize i traže razlozi neuspeha.

Jedno od najvećih razočaranja Mundijala bila je Nemačka, koja je šokantno završila takmičenje već u osmini finala, pošto je eliminisana od Paragvaja. Posle debakla usledile su velike promene u nemačkom fudbalu, a na klupu "pancera" umesto Julijana Nagelsmana stigao je legendarni Jirgen Klop.

Ipak, dok Nemačka traži put povratka na vrh svetskog fudbala, legendarni Rudi Veler poslao je žestoku poruku svima koji smatraju da bi "Elf" trebalo da kopira Argentinu.

Sportski direktor Fudbalskog saveza Nemačke govorio je na Međunarodnom kongresu trenera u Majncu, gde je otvoreno kritikovao stil igre aktuelnog svetskog vicešampiona.

Rudi Veler Foto: Florian Wiegand / AFP / Profimedia

"Ne želim reprezentaciju koja igra kao Argentina!"

Veler nije štedeo reči kada je pričao o Argentincima i njihovom putu do finala.

"Mi u Nemačkoj moramo bolje da se branimo. Mnogi su Argentinu isticali kao uzor, a meni se to čini kao loš primer. Odjednom su Argentinci postali najbolji primer, što smatram pomalo licemernim. Ne želim tim koji igra kao Argentina. To nema nikakve veze sa fudbalom.

Da, bili su svetski prvaci, a ovog puta vicešampioni. Ali, iskreno, ne razumem toliki broj pohvala koje dobijaju", poručio je Veler.

Bivši napadač Nemačke dobro zna šta znači osvajati najveće trofeje. Za reprezentaciju je odigrao 90 utakmica i postigao 47 golova, a tokom bogate klupske karijere nosio je dresove klubova poput Ajntrahta iz Frankfurta, Verdera, Rome, Olimpika iz Marselja i Bajera iz Leverkuzena.

Argentina pod lupom posle Mundijala

Argentina je pre četiri godine osvojila Svetsko prvenstvo u Kataru, dok je na novom Mundijalu stigla do finala, gde je Španija slavila 1:0 posle produžetaka.

Ipak, put ekipe predvođene Lionelom Mesijem nije prošao bez kontroverzi. Argentinci su tokom turnira često bili na meti kritika zbog čvrste, ponekad i grube igre, a tenzije su kulminirale posle finala, kada je došlo do sukoba sa Špancima.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Zanimljivo je i poređenje statistike odbrana dve najbolje reprezentacije turnira. Argentina je na osam utakmica primila čak sedam golova, dok je Španija do finalnog trofeja stigla sa samo jednim primljenim pogotkom.

Dok jedni Argentinu vide kao primer borbenosti i mentaliteta šampiona, Rudi Veler smatra da Nemačka mora da pronađe svoj put - bez kopiranja bilo koga.