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1/16 Vidi galeriju Argentina - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zelenortska Ostrva su napravila fantastičan rezultat, pošto su nakon prvog u istoriji plasmana na Svetsko prvenstvo uspeli i da prođu grupu.

U prvoj utakmici nokaut faze protivnik je bila Argentina, kasniji finalista Mundijala.

Zelenortska ostrva su bila blizu senzacije, ali je Argentina uspela da izbegne odlazak u penal seriju i nakon više od 120 minuta igre obezbedi plasman u osminu finala.

Mesi je doneo prednost Argentini u 29. minutu, a Duarte je u 59. izjednačio na 1:1. Na startu prvog produžetka, u 92. minutu Martinez je doveo Argentinu u novo vođstvo, a onda je Kabral u 103. minutu postigao fantastičan gol.

Izbacio je iz igre Aleksisa Mekalistera, a onda sa ivice kaznenog prostora sjajno šutirao i poslao loptu tamo gde Martinez nije mogao da je dohvati.

Pogledajte najlepši gol na Svetskom prvenstvu:

Na Kabralovu žalost, Zelenortska ostrva nisu izdržala do penal serije, a Argentina je do trijumfa stigla zahvaljujući autogolu Boržeša u 111. minutu.

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