GOLČINA ZBOG KOJE SU SE MNOGI HVATALI ZA GLAVU! FIFA nije mogla da ne reaguje! Pogledajte majstoriju o kojoj opet priča planeta
Zelenortska Ostrva su napravila fantastičan rezultat, pošto su nakon prvog u istoriji plasmana na Svetsko prvenstvo uspeli i da prođu grupu.
U prvoj utakmici nokaut faze protivnik je bila Argentina, kasniji finalista Mundijala.
Zelenortska ostrva su bila blizu senzacije, ali je Argentina uspela da izbegne odlazak u penal seriju i nakon više od 120 minuta igre obezbedi plasman u osminu finala.
Mesi je doneo prednost Argentini u 29. minutu, a Duarte je u 59. izjednačio na 1:1. Na startu prvog produžetka, u 92. minutu Martinez je doveo Argentinu u novo vođstvo, a onda je Kabral u 103. minutu postigao fantastičan gol.
Izbacio je iz igre Aleksisa Mekalistera, a onda sa ivice kaznenog prostora sjajno šutirao i poslao loptu tamo gde Martinez nije mogao da je dohvati.
Pogledajte najlepši gol na Svetskom prvenstvu:
Na Kabralovu žalost, Zelenortska ostrva nisu izdržala do penal serije, a Argentina je do trijumfa stigla zahvaljujući autogolu Boržeša u 111. minutu.
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