Slušaj vest

Dok navijači širom sveta često besne zbog dugih VAR provera i spornih odluka, iza monitora vodi se potpuno drugačija borba.

Hrvatski sudija Ivan Bebek, koji je tokom Svetskog prvenstva radio kao VAR arbitar, otkrio je kako izgleda posao koji nosi ogromnu odgovornost i stres.

Bebek je bio deo FIFA tima zaduženog za video-tehnologiju na Mundijalu, a u razgovoru za Tportal priznao je da sudije na VAR gledaju potpuno drugačijim očima od navijača.

"Noćna mora svakog sudije je da napravi grešku koja odlučuje utakmicu, a da više ne može da je popravi. Zato svi mi sa velikim odobravanjem gledamo na tehnologiju. Za nas je VAR čisti blagoslov. To je osigurač i alat koji nam pomaže da donesemo odluku koja je pravedna, jer je naš posao da služimo fudbalu", rekao je Bebek za Tportal.

Iskusni hrvatski arbitar otkrio je i šta se dešava iza zatvorenih vrata VAR sobe tokom najvećih utakmica na svetu.

"Nivo stresa u sobi je ogroman jer je i odgovornost neopisivo velika. Ipak, kada se meč završi kako treba i bez repova, zadovoljstvo je podjednako veliko", istakao je Bebek.

Objasnio je i kako funkcioniše tim koji donosi odluke u najspornijim situacijama.

"U sobi sede tri iskusne sudije. Glavnu reč vodi VAR, a pomažu mu AVAR i Support VAR. Takva struktura drastično smanjuje mogućnost greške u ključnim situacijama", rekao je Bebek.

Njegove reči dolaze posle Mundijala na kojem je upravo video-tehnologija ponovo bila jedna od glavnih tema. Dok su jedni tvrdili da se previše vremena gubi na proverama, drugi smatraju da je VAR sprečio niz ozbiljnih sudijskih grešaka koje su mogle da odluče najvažnije utakmice turnira.

Bebek, međutim, nema dilemu – za sudije je VAR mnogo više od tehnologije. Kako kaže, to je poslednja prilika da se ispravi greška koja bi mogla da obeleži čitavu karijeru arbitra.

Zahvalnica Entonija Tejlora

Tokom Svetskog prvenstva Bebek je bio delegiran na 11 utakmica, a zanimljivo je da je morao da reaguje samo jednom. Dogodilo se to na susretu Senegala i Iraka, kada je iz VAR sobe pozvao engleskog sudiju Entonija Tejlora da još jednom pregleda spornu situaciju zbog mogućeg direktnog crvenog kartona u akciji koja je sprečila izglednu priliku za gol.

Tejlor je prihvatio sugestiju, promenio prvobitnu odluku, a posle utakmice je, kako je otkrio Bebek, lično prišao da mu zahvali jer ga je upravo VAR intervencija spasila ozbiljnog sudijskog propusta.