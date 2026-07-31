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"Sve je na prodaju, ove usne, ove ruke, zrno sreće i grumen tuge", a i smeće i đubre izgleda.

Za razliku od prvog dela rečenice i stihova pesme Saše Matića, drugi deo, odnosno sam kraj, je stvarnost.

Umetnik Džastin Žinjak koji je najpoznatiji po svom projektu "Đubre Njujork sitija" odlučio je da skupi đubre sa stadiona "MetLajf" tokom finala Svetskog prvenstva između Španije i Argentine i da to potom pusti u slobodnu prodaju.

Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Kako naziv projekta kaže, Džastin skuplja đubre u Njujorku, a zatim to prezentuje i prodaje.

Do sada, najpopularnije đubre je ono koje je pronašao nakon svadbe pevačice Tejlor Svift i NFL zvezde Travisa Kelsea u Medison Skver Gardenu.

Kada je reč o finalu Mundijala, Džastin je sakupljeno đubre rasporedio u male kockice. Ova serija je limitirana na 100 komada, a prodaje se po ceni od 35 dolara (uz troškove dostave).

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Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir