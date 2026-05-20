Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas da će njegova ekipa u drugom meču polufinala ABA lige protiv Crvene zvezde morati da kontroliše emocije, ali i da ponovi pristup iz većeg dela prvog meča.

"Druga utakmica igra se u hali Pionir, gde nas očekuje odlična atmosfera. Moramo da kontrolišemo emocije i odgovorimo na fizički nivo igre, jer je jasno da će protivnik pokušati da podigne intenzitet i igra čvršće nego u prethodnom meču", rekao je Penjaroja, prenosi klub.

Košarkaši Partizana će, posle pobede od 100:94 u prvoj utakmici, sutra gostovati ekipi Crvene zvezde, u drugom meču polufinala plej-ofa ABA lige.

"Potrebno je da ponovimo pristup iz prve utakmice, naročito iz prvih 33-34 minuta, da u napadu delimo loptu, u odbrani budemo konstantni, igramo timski i ostanemo zajedno, posebno u trenucima kada ne bude išlo po planu. Potpuno je jasno da nas sutra očekuje zahtevna utakmica", istakao je Penjaroja.

Košarkaš Partizana Tonje Džekiri je kazao da crno-beli moraju da budu spremni da odgovore na pritisak.

"Očekivanja su jasna, moramo da izađemo na teren i igramo dobru košarku. Igramo u gostima, ne znamo tačno kakva će biti atmosfera, ali sigurno je da će biti veoma bučno i da će oni ući u utakmicu sa mnogo energije", rekao je Džekiri.

"Zato moramo da budemo spremni da odgovorimo na pritisak, da ostanemo mirni i da igramo našu košarku, kao što smo to radili do sada. Ako u tome uspemo, mislim da možemo da pobedimo", dodao je on.

Druga utakmica polufinala plej-ofa između Crvene zvezde i Partizana igra se sutra od 20.00.

Kurir Sport / Beta

