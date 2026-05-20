Slušaj vest

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas da će njegova ekipa u drugom meču polufinala ABA lige protiv Crvene zvezde morati da kontroliše emocije, ali i da ponovi pristup iz većeg dela prvog meča.

"Druga utakmica igra se u hali Pionir, gde nas očekuje odlična atmosfera. Moramo da kontrolišemo emocije i odgovorimo na fizički nivo igre, jer je jasno da će protivnik pokušati da podigne intenzitet i igra čvršće nego u prethodnom meču", rekao je Penjaroja, prenosi klub.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Košarkaši Partizana će, posle pobede od 100:94 u prvoj utakmici, sutra gostovati ekipi Crvene zvezde, u drugom meču polufinala plej-ofa ABA lige.

"Potrebno je da ponovimo pristup iz prve utakmice, naročito iz prvih 33-34 minuta, da u napadu delimo loptu, u odbrani budemo konstantni, igramo timski i ostanemo zajedno, posebno u trenucima kada ne bude išlo po planu. Potpuno je jasno da nas sutra očekuje zahtevna utakmica", istakao je Penjaroja.

Košarkaš Partizana Tonje Džekiri je kazao da crno-beli moraju da budu spremni da odgovore na pritisak.

"Očekivanja su jasna, moramo da izađemo na teren i igramo dobru košarku. Igramo u gostima, ne znamo tačno kakva će biti atmosfera, ali sigurno je da će biti veoma bučno i da će oni ući u utakmicu sa mnogo energije", rekao je Džekiri.

"Zato moramo da budemo spremni da odgovorimo na pritisak, da ostanemo mirni i da igramo našu košarku, kao što smo to radili do sada. Ako u tome uspemo, mislim da možemo da pobedimo", dodao je on.

Druga utakmica polufinala plej-ofa između Crvene zvezde i Partizana igra se sutra od 20.00.

Kurir Sport / Beta

Ne propustiteKošarkaPENJAROJA OBJASNIO PAD PARTIZANA U FINIŠU: Trener crno-belih otkrio šta je rekao igračima kada je Zvezda došla na poen zaostatka
Đoan Penjaroja
KošarkaĐOAN PENJAROJA SE OGLASIO PRED VEČITI DERBI! Trener Partizana otkrio šta je najvažnije pred utakmicu sa Crvenom zvezdom!
Đoan Penjaroja
KošarkaPENJAROJA OTKRIO ZAŠTO JOŠ UVEK NIJE POZVAO ŽELJKA OBRADOVIĆA! Od dolaska u Partizan nije pričao sa Srbinom, sada je otkrio i zašto!
Đoan Penjaroja
KošarkaPENJAROJA ZABRINUT PRED POTENCIJALNI VEČITI DERBI: Evo šta brine trenera Partizana...
partizan-zvezda-aba-688176.JPG

 BONUS VIDEO:

00:16
Penjaroja dobio tehničku Izvor: Kurir