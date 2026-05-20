Slušaj vest

U Beogradu je uspešno održana četvrta radionica projekta „Košarka je za devojčice“, u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije.

Događaju je prisustvovala i potpredsednica KSS Ana Joković ispred sektora za žensku košarku, koja je sa svojim saradnicima aktivno uključena u realizaciju projekta. Projekat se realizuje pod rukovodstvom Sonje Vasić i Tine Krajišnik, dok je koordinator projekta Aleksandra Crvendakić Ivanović.

1/16 Vidi galeriju Košarka je za devojčice - četvrta radionica Foto: KSS

Radionica je održana u OŠ „Pavle Savić“ u Beogradu, gde je učestvovalo 120 devojčica koje su imale priliku da se kroz zanimljive aktivnosti upoznaju sa osnovama i čarima košarke. Poseban doprinos događaju dali su legendarni trener klupske i reprezentativne ženske košarke Zoran Kovačić, trener ženske juniorske reprezentacije Miljana Bojović, trener ženske kadetske reprezentacije Dragan Vuković, bivše reprezentativke Maja Škorić i Tijana Anđušić i seniorska reprezentativka Ivana Raca, koji su sa učesnicama podelili svoja znanja, iskustva i ljubav prema košarci, a treneri su bili Mina Šopalović i Tijana Veljović.

Tokom radionice organizovani su različiti poligoni i sportske igre, dok su razgovori sa bivšim reprezentativkama dodatno inspirisali devojčice da se bave sportom i veruju u svoje mogućnosti.

Košarkaški savez Srbije je OŠ „Pavle Savić“ donirao koševe sa konstrukcijom i lopte za trening.